“Noi come Ambra”: tifosi scatenati contro Allegri

Periodo non certo indimenticabile per il tecnico bianconero, che incassa anche le frecciate della sua ex compagna, Ambra Angiolini

Già al centro di critiche che piovono da ogni dove a causa delle prestazioni e dei risultati della sua Juve – il tecnico è ancora a rischio esonero – Massimiliano Allegri deve incassare anche delle frecciatine nella sfera delle vita privata da parte di una sua illustre ex.

Durante la trasmissione X-Factor infatti, Ambra Angiolini, compagna di Allegri per circa 4 anni dal 2017 al 2021 nonché co-conduttrice del reality, non ha perso occasione per lanciare una frecciata al suo ex amore. “Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Ma oggi grazie a te volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita“, ha dichiarato Ambra rispondendo ad un concorrente che aveva confessato di avere un debole per l’ex pupilla di Gianni Boncompagni a ‘Non è la Rai”.

Social scatenati contro Allegri

Ovviamente, in questo momento storico, parecchi tifosi juventini – probabilmente gli stessi che avevano invaso Twitter con l’hashtag #Allegriout – hanno commentato con una buona dose di ironia e sarcasmo l’attacco dell’attrice al loro allenatore.

Gente che ride per quello che ha detto Ambra su #Allegri facendo finta di non sapere che i prossimi ad andare in psicoterapia saremo noi…. RIDETE RIDETE — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) September 29, 2022

AMBRA ANGIOLINI CHE UMILIA ALLEGRI ❤️ — GA7 🇮🇹🇺🇸 (@GA7_Official) September 29, 2022

DODICI MESI DI PSICOTERAPIA per MASSIMILIANO ALLEGRI AMBRA MA PERCHÉ — vale (@vivinnsss) September 29, 2022

Allegri ha portato Ambra da uno psicoterapeuta per 1 anno intero. Quest’uomo è semplicemente unico. pic.twitter.com/34o9Nkmzut — Jonathan Sini (@JonathanSini) September 29, 2022

Io sono ancora fermo alla frecciatina clamorosa di Ambra verso il suo ex Allegri MI HA GASATO#XF2022 pic.twitter.com/UiVsh9Ilnd — 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄 (@champxgnepoetry) September 29, 2022

Ambra ha appena umiliato Allegri in diretta nazionale. #xfactor2022 — 👑 Pancredi 👑 (@KingPancredi) September 29, 2022