Skriniar “inguaia” il Milan: ora il PSG è pronto all’assalto

La discesa in campo di Zhang sulla questione Skriniar potrebbe spostare l’attenzione del PSG su Tomori, difensore centrale del Milan di Pioli: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, alla ripresa del campionato italiano di Serie A dopo la sosta per le nazionali, sfiderà la Roma di Josè Mourinho in occasione dell’ottava giornata.

I nerazzurri, che in sette gare hanno già accumulato la bellezza di tre sconfitte, devono assolutamente riscattarsi per riprendere la corsa scudetto con il Napoli di Luciano Spalletti che sta provando a scappar via insieme alle sorprese Atalanta e Udinese. Anche il Milan di Stefano Pioli, nonostante un inizio a rilento, ha due punti in più della Beneamata che, sabato, verosimilmente dovrà ancora una volta fare a meno di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, tornato nell’ultima finestra estiva di calciomercato, non scende in campo con la maglia nerazzurra dal match esterno con la Lazio di Maurizio Sarri e la sua presenza è in dubbio anche per il match da dentro o fuori di martedì a San Siro contro il Barcellona di Xavi.

Calciomercato Inter, Skriniar mette in difficoltà il Milan: ecco perché

Un’altra nota stonata della partenza dell’Inter è senza dubbio Milan Skriniar. Il difensore slovacco, in scadenza nel 2023, non sembra essere pienamente nei meccanismi di Inzaghi. I nerazzurri, che potrebbero subire l’assalto del PSG anche a gennaio per il centrale ex Sampdoria, sarebbero pronti a blindarlo secondo la volontà di Steven Zhang, pronto ad investire altri fondi dal prestito di Oaktree sull’Inter. In quest’ottica, la società parigina potrebbe restare nei pressi di Milano e tuffarsi sul profilo di Fikayo Tomori, titolarissimo dei cugini del Milan di Pioli. Il giocatore inglese ha una valutazione di circa 50 milioni di euro e potrebbe essere la giusta alternativa a Skriniar. In questo modo, l’Inter “inguaierebbe” i rossoneri che dovranno difendersi dall’assalto, condito da un pesante aiuto economico, del PSG, a caccia di un difensore centrale nella finestra invernale dei trasferimenti.