Milan-Leao, cessione e rinnovo: si sblocca così

Svolta imminente, il Milan proverà a tenersi stretto Rafael Leao: ecco il sacrificio che ha in mente Maldini

La sconfitta contro il Napoli è un lontano ricordo con il Milan di Stefano Pioli che tornerà in campo sabato sera in casa dell’Empoli. I rossoneri, durante la sosta per le nazionali, hanno accumulato diversi infortunati. A partire da Maignan, che salterà la sfida contro i toscani, fino a Theo Hernandez che lascerà sguarnita la corsia mancina dei campioni d’Italia nei prossimi impegni.

In tal senso, chi invece tornerà in campo e promette di essere protagonista è Rafael Leao: scontato il turno di squalifica, è ora di trascinare il ‘Diavolo’. Nei pensieri del Milan, e dello stesso portoghese, vi è anche e soprattutto il futuro.

Svolta improvvisa: Leao firma subito il rinnovo

Il rinnovo non è ancora arrivato, i rossoneri devono fare i conti con una richiesta al momento troppo alta avanzata da Jorge Mendes. Il vero e proprio nodo, come riferito da ‘A Bola’, sarebbe la questione legata all’indennizzo che l’attaccante deve allo Sporting. Il gioiello lusitano, svincolatosi unilateralmente nel 2018, è stato condannato in tribunale a risarcire 16 milioni di euro (adesso 20, con gli interessi). Ed è proprio questo l’ostacolo che sta chiudendo le porte del rinnovo in faccia a Leao. I rossoneri sarebbero anche volati a Lisbona per parlare con i vertici del club portoghese, per concedere al giocatore uno sconto sull’indennizzo da versare.

Nulla da fare, però, Frederico Varandas presidente dello Sporting non intende acconsentire. Ed in tal senso il Milan parrebbe disposto ad un vero sacrificio per limare il pagamento della multa che Leao deve al club lusitano. Maldini potrebbe proporre il cartellino di Ballo-Tourè per abbassare la cifra richiesta a Leao, dando indirettamente il via libera al rinnovo tra il Milan e l’attaccante classe 1999.

Situazione dunque in divenire, con Ballo-Tourè che può rappresentare la pedina giusta per ammorbidire il club di Varandas sulla questione Leao. Il terzino non è una priorità per il ‘Diavolo’ ed è per questo che potrebbe trasferirsi in Portogallo, per la gioia di Leao e del Milan che spingono per il rinnovo.