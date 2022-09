Serie A, le designazioni UFFICIALI: ecco l’arbitro di Inter-Roma

L’AIA ha diramato la lista completa con tutte le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di Serie A, che vede protagoniste Inter e Roma

Finalmente tra qualche giorno ripartirà il campionato di Serie A. Ci attende l’ottava giornata, che partirà sabato 1 ottobre alle ore 15:00 con il match tra Napoli e Torino. Poco dopo il triplice fischio della gara del Maradona, scenderanno in campo Inter e Roma. Senza dubbio la sfida più stimolante del turno che si sta avvicinando.

Entrambe sono chiamate al riscatto, per via delle sconfitte subite per mano di Udinese e Atalanta. La sera, invece, andrà in scena Empoli-Milan tra le mura del Castellani. Domenica sguardo puntato in particolar modo su Atalanta-Fiorentina e Juventus-Bologna. Infine, il Monday Night Hellas Verona-Udinese. L’AIA ha pubblicato quest’oggi la lista completa e ufficiale con tutte le designazioni arbitrali.

Serie A, tutte le designazioni arbitrali dell’ottava giornata: Inter-Roma a Massa, Ferrieri Caputi dirige Sassuolo-Salernitana

La super sfida di San Siro è stata affidata a Massa. Da evidenziare, inoltre, il debutto di Maria Sole Ferrieri Caputi – primo arbitro donna in Serie A -, che dirigerà Sassuolo-Salernitana.

NAPOLI-TORINO (sabato 1 ottobre ore 15:00)

MASSIMI

CIPRESSA-SCATRAGLI

IV: CAMPLONE

VAR: FOURNEAU

AVAR: VALERI

INTER-ROMA (sabato 1 ottobre ore 18:00)

MASSA

PASSERI-COSTANZO

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

EMPOLI-MILAN (sabato 1 ottobre ore 20:45)

AURELIANO

ROSSI L.-DI GIOIA

IV: MARESCA

VAR: GUIDA

AVAR: DI MARTINO

LAZIO-SPEZIA (domenica 2 ottobre ore 12:30)

SACCHI

LO CICERO-AFFATATO

IV: PERENZONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABBATTISTA

LECCE-CREMONESE (domenica 2 ottobre ore 15:00)

MARINELLI

RASPOLLINI-MORO

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: MUTO

SAMPDORIA-MONZA (domenica 2 ottobre ore 15:00)

AYROLDI

MIELE D.-YOSHIKAWA

IV: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO

SASSUOLO-SALERNITANA (domenica 2 ottobre ore 15:00)

FERRIERI CAPUTI

RANGHETTI-VIVENZI

IV: CHIFFI

VAR: MARIANI

AVAR: DI MARTINO

ATALANTA-FIORENTINA (domenica 2 ottobre ore 18:00)

IRRATI

DEL GIOVANE-VALERIANI

IV: GARIGLIO

VAR: DI BELLO

AVAR: MARINI

JUVENTUS-BOLOGNA (domenica 2 ottobre ore 20:45)

ABISSO

TOLFO-PERROTTI

IV: MAGGIONI

VAR: LA PENNA

AVAR: PRETI

HELLAS VERONA-UDINESE (lunedì 3 ottobre ore 20:45)

MINELLI

BACCINI-COLAROSSI

IV: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: PRENNA