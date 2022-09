Svolta Messi, decisione presa: suggestione Serie A

Lionel Messi continua a lavorare in vista del Mondiale in Qatar, appuntamento per l’Argentina: può dire addio al PSG

Mesi fondamentali per il campione argentino, Lionel Messi, che cercherà di prepararsi al meglio per il prossimo Mondiale, in programma in Qatar a cavallo tra novembre e dicembre.

Situazione da monitorare anche per quanto riguarda l’aspetto contrattuale: può dire addio al Psg. Come svelato dal giornalista Miquel Blazequez, Leo Messi non rinnoverà quasi certamente il suo contratto con il PSG. Il calciatore argentino non continuerà a giocare a Parigi la prossima stagione come riportato dal portale Betevè. Il suo obiettivo è quello di tornare anche al Barcellona sotto la gestione di Xavi, ma il sogno potrebbe chiamarsi anche Serie A con una chiamata suggestiva in vista del futuro.

Calciomercato, Messi vuole trionfare al Mondiale

Dopo una carriera ricca di successi, Lionel Messi vorrebbe culminarla con la vittoria della Coppa del Mondo a difesa della sua Argentina. Sarebbe un trionfo storico per lo stesso campione argentino, che vuole trascinare i suoi compagni a quel Mondiale che manca nella sua bacheca già piena di trofei di tutti i generi. Barcellona è stata la sua culla ricca di successi, ma ora vuole centrare l’obiettivo più grande con l’Albiceleste per terminare alla grande anche la sua carriera. A fine stagione poi potrebbe dire addio anche al PSG per una nuova avventura suggestiva. Proprio il ritorno al Barça è la soluzione più gradita alla Pulce che, in alternativa, potrebbe attraversare l’Oceano per giocare in MLS. Queste le due destinazioni più probabili, insieme al ritorno in Argentina, ma non è da escludere una suggestione italiana. Del resto la Serie A piace a Messi che, prima di chiudere la sua carriera in patria, potrebbe voler cimentarsi con il campionato italiano.