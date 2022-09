Insidia Premier, la Juventus vede sfumare il rinforzo

La Juventus sta pensando a come rimpolpare l’organico a disposizione di Allegri: un colpo può sfumare

L’avvio di stagione disastroso fatto dalla Juventus non lascia trascurare il mercato alla dirigenza, anzi, si sta già pensando a come poter rinforzare la squadra. Sono molti i calciatori visionati dal club bianconero che punta ad avere in rosa un mix tra giocatori esperti e giovani dal grande potenziale.

Dopo i grandi colpi messi a segno nella sessione estiva di calciomercato, con i vari Bremer, Milik, Pogba, Kostic, Paredes e soprattutto Angel Di Maria, permettono ai bianconeri di avere dei giocatori di esperienza importanti. Attenzione però, perché nelle ultime settimane c’è un calciatore altrettanto importante entrato nei pensieri della dirigenza, che unisce la giovane età e la molta esperienza già maturata in campo europeo.

La Juventus pensa a Pulisic del Chelsea per rinforzare la propria rosa

Il calciatore in questione è il ventiquattrenne in forza al Chelsea Christian Pulisic. L’esterno sta trovando poco spazio nei blues, sia prima con Tuchel sia ora con Potter. Si era già parlato di un suo addio in estate, ma alla fine il ragazzo è rimasto a Londra cercando di giocarsi le sue carte. Visto che la musica sembra non essere cambiata, lo statunitense potrebbe decidere di trasferirsi altrove.

Sul calciatore va sottolineato come non ci sia soltanto la Juventus. Stando a quanto riportato da Team Talk, sulle tracce del calciatore ci sono anche Leeds, Borussia Dortmund e Newcastle. Proprio il Leeds starebbe seriamente pensando di sferrare l’attacco decisivo già nel mercato di Gennaio, per cercare un rinforzo importante da aggiungere alla rosa.

Non sarà facile per la Juventus vista la potenza economica dei club inglesi. La dirigenza, comunque, ci proverà per regalare un altro pezzo da novanta al tecnico Massimiliano Allegri, con la volontà del ragazzo che potrebbe risultare decisiva per il buon esito della trattativa. Pulisic potrebbe essere tentato nel provare un’esperienza in un altro campionato e, una squadra come la Juventus, potrebbe essere determinante per la scelta finale. Il Chelsea spera che le squadre interessate diano vita ad una vera e propria asta, per cercare di guadagnare quanto più possibile dal giovane esterno statunitense.