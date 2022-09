Juventus, beffa per il gioiello spagnolo: verso il rinnovo

La Juventus sonda il terreno per il gioiello spagnolo ma il rinnovo sembra vicino e la strada potrebbe farsi in salita per i bianconeri

La Juventus è partito nel modo peggiore in questo inizio di campionato, sia in campionato che in Champions League dove ha rimediato due sconfitte nelle prime due gare del girone.

Intanto i bianconeri, che presto riavranno a disposizione due big come Pogba e Chiesa, stanno monitorando diversi profili sul mercato in vista non solo della prossima finestra invernale ma anche della prossima sessione estiva. Sono diversi i nomi che sta valutando la proprietà in questo periodo, per arrivare preparata alla prossima finestra di mercato. Uno di questi è il giovane talento spagnolo Nico Williams, protagonista ieri in Nations League per l’assist decisivo contro il Portogallo che ha portato al gol di Alvaro Morata.

Juventus, beffa per il gioiello: Nico Williams rinnova

Nico Williams è un attaccante spagnolo classe 2002, attuale calciatore dell’Athletic Bilbao e della nazionale spagnola. Ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi con 2 gol e 2 assist in 6 partite di Liga, soprattutto per essere un’ala che può agire sia a destra che a sinistra. La Juventus ha messo gli occhi su di lui, un talento che anche in campo internazionale con la Spagna ha mostrato di avere colpi importanti. Il suo contratto col Bilbao è in scadenza nel 2024 ma Nico Williams ha una clausola di 50 milioni di euro.

Le sue prestazioni in nazionale stanno aumentando le attenzioni su di lui e secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, l’Athletic Bilbao sta spingendo per il rinnovo del suo diamante grezzo. Per la Juventus sarebbe una grande beffa, qualora si concretizzasse la pratica del rinnovo tra le parti. Visto che si tratta di un calciatore che sta facendo molta gola alla dirigenza bianconera. Nico Williams non ha ancora dato l’ok definitivo al rinnovo ma le parti sembrano intenzionate a trovare un accordo.