Allegri non può stare senza di lui: scambio a gennaio per il bomber

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe tornare alla carica per Alvaro Morata, centravanti dell’Atletico Madrid: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, alla ripresa del campionato italiano di Serie A contro il Bologna di Thiago Motta, dovrà per forza rimboccarsi le maniche per ricucire lo strappo dal gruppo di testa dopo un inizio di stagione decisamente deludente.

I bianconeri, reduci dalla sconfitta a Monza contro i lombardi guidati dall’esordiente Palladino, devono riprendere la marcia per avvicinarsi alle posizioni di alta classifica e tornare in corsa per i discorsi Scudetto, unico vero obiettivo stagionale della Vecchia Signora dopo le delusioni della scorsa annata. Basti pensare alle due finali perse contro l’Inter di Simone Inzaghi, la prima a San Siro in occasione della Supercoppa Italiana, la seconda a Roma, palcoscenico dell’ultimo atto della Coppa Italia. Due batoste che la Juventus deve riscattare e per farlo potrebbe anche tornare ad operare in entrata in sede di calciomercato a gennaio.

Nel mirino c’è il solito nome inseguito da mesi anche in estate. Stiamo parlando di Alvaro Morata, bomber spagnolo tornato all’Atletico Madrid dopo il prestito di due anni proprio alla Continassa. L’ex giocatore di Chelsea e Real Madrid è un pupillo di Allegri che, per arrivarvi, potrebbe anche mettere sul piatto un giocatore che sembrava, almeno fino a qualche settimana fa, incedibile.

Calciomercato Juventus, prende forma la nuova operazione Morata

Morata, valutato circa 25-30 milioni dall’Atletico Madrid, ha iniziato alla grande la stagione sia con la maglia dei Colchoneros che con la camiseta della nazionale spagnola, con la quale ieri sera, proprio grazie a una sua rete, è riuscito ad assicurarsi un posto nelle Final Four di Nations League. La Juventus, per arrivare a Morata, potrebbe offrire all’Atletico Madrid il profilo di Manuel Locatelli, centrocampista arrivato dal Sassuolo che non sta convincendo al 100%. Restano comunque da sciogliere i nodi legati alle volontà dei due giocatori e all’eventuale intenzione di accettare la proposta bianconera da parte degli uomini mercato dell’Atleti.