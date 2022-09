Juventus a mani vuote: va al Milan gratis

Continuano le idee sul fronte calciomercato per Juventus e Milan in vista della prossima stagione: colpo dei rossoneri

Novità importanti in casa Juventus per quanto riguarda nuovi colpi entusiasmanti in vista della prossima stagione. Il club bianconero è sempre attivo sul fronte calciomercato per arrivare ad obiettivi importanti in ottica futura. L’obiettivo resta quello di rinforzare ogni reparto della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Milan, colpo a zero con Aouar

Nel mirino c’è sempre il centrocampista francese del Lione, Houssem Aouar, che ormai è fuori dal progetto con il contratto in scadenza nel giugno 2023. Attenzione anche al forte interessamento del Milan con i rossoneri che potrebbero pensare così al colpo ad effetto con un innesto a zero per rinforzare la zona mediana di Stefano Pioli.

Un’idea entusiasmante sorpassando anche il Betis, che era davvero ad un passo dal talentuoso giocatore francese che ha optato per la sua permanenza in Francia prima dell’addio a parametro zero. Arriverà fino alla fine del contratto per poi liberarsi dal Lione senza nessuna trattativa. Milan e Juventus proveranno così il super colpo a zero in ottica futura.