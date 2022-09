Lo manda Lewandowski: scippo a Milan e Roma, c’è la Juve

Il jolly polacco è una delle note liete di questo primo scorcio di stagione: il giocatore ha conquistato la stima di un certo Lewandowski

“La prima volta che ha giocato mi sono chiesto chi fosse, poi in partita mi sono reso conto di quanto sia forte“. Parole e musica di Robert Lewandowski, non uno qualsiasi insomma, che ha commentato così le prestazioni in Nazionale di un suo compagno di squadra. Le cui qualità gli erano evidentemente ancora sconosciute.

Il destinatario di tali lusinghieri complimenti è un calciatore arrivato in Italia nell’estate del 2021. Acquistato per fare il difensore centrale, il giocatore polacco – ha giocato 180 minuti complessivi nelle sfide contro Olanda e Galles, che hanno consentito alla Polonia di rimanere nella Lega A di Nations League – fu schierato come mediano davanti alla difesa durante tutta la scorsa stagione. Quest’anno è stato riportato nel suo ruolo naturale, quello di centrale difensivo, conquistandosi meritatamente un posto nella sua selezione.

Tutti su Kiwior: le big si danno battaglia

Il profilo in oggetto è Jakub Kiwior, in forza allo Spezia, una delle note più liete di questa prima parte di stagione. La benedizione di Lewandowski è solo la ciliegina della torta nel percorso dell’ex calciatore dell’MSK Zilina, uno dei club di punta del campionato slovacco. Kiwior si è messo in luce con prestazioni di alto livello al cospetto delle blasonate avversarie già incontrate dalla squadra ligure in questo inizio di campionato.

Milan e Roma avevano già adocchiato il calciatore, che ha ancora una valutazione di mercato più che abbordabile: circa 6 milioni di euro. Nell’ottica di rinforzare la propria rosa senza svenarsi con acquisti onerosi però, anche la Juve sarebbe ora piombata sul calciatore. Il prezzo del polivalente difensore polacco è quindi destinato ad aumentare. I bianconeri di Torino provano a bruciare sul tempo le concorrenti italiane, forti anche di una vasta gamma di possibili contropartite tecniche da inserire nell’affare.