Sgarbo a Simeone, l’Inter ha trovato l’erede di Skriniar

Nella sempre più vicina ipotesi di dire addio a Milan Skriniar, l’Inter avrebbe trovato il sostituto dello slovacco: beffa per Simeone

Da un possibile parametro zero in uscita, ad un possibile acquisto a ‘zero’ in entrata. Il mercato dell’Inter potrebbe essere scosso da una doppia operazione che rivoluzionerebbe il suo reparto difensivo. Coincidenza vuole che nel salutare il suo pilastro, i nerazzurri potrebbero accogliere il sostituto senza pagarne il costo del cartellino.

Ma andiamo con ordine. Il problema Milan Skriniar -a conti fatti solo rimandato con la resistenza estiva agli assalti del PSG – si sta ora riproponendo con tutto il suo peso. La società nerazzurra fatica a trovare l’accordo per il prolungamento del contratto con lo slovacco, in scadenza nel 2023. Non è ormai da escludere una partenza antcipata a gennaio, col chiaro obiettivo di non perdere il calciatore a ‘zero’ nel prossimo luglio. L’onnipresente PSG – ma anche Real Madrid e Chelsea – hanno fiutato l’occasione. Sta ai nerazzuri decidere se rischiare fino a giugno o venderlo – a prezzi leggermente scontati – a gennaio.

L’Inter piomba sull’obiettivo di Simeone

Più di un segnale ci dice che il club di Viale della Liberazione è disposto a correre il rischio di salutare il suo giocatore solo dopo averle tentate tutte. In tal caso Marotta si sarebbe già mosso per sostituire lo slovacco con un altro difensore, già corteggiato dall’Atletico di Simeone, in scadenza nel 2023. Si tratta del possente turco Aglar Söyüncü. Uno che per caretteristiche fisico-atletiche ricorda un po’ il partente ex Sampdoria.

A lanciare la bomba di mercato sull’interesse dei meneghini per il giocatore del Leicester City è il portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, che ribadisce come l’intomissione dell’Inter potrebbe danneggiare il club colchonero, poco incline ad entrare in battaglia coi nerazzurri sull’ingaggio da offrire al turco. Anch’egli accerditato di lasciare la Premier alla fine del contratto. Si fa strada anche l’ipotesi di una cessione di Skriniar a gennaio con conseguente assalto di Marotta per Söyüncü nella stessa finestra di mercato. La tavola sembra insomma apparecchiata per un gran via vai di difensori…