Skriniar subito, il Chelsea inguaia anche la Juve

Il difensore slovacco è tornato nelle mire del club londinese: la proposta del Chelsea non favorisce il disegno della Juve

Dopo aver solamente ‘rimandato’ il problema Skriniar – l’Inter è riuscita a resistere agli assalti estivi e milionari del PSG – il club nerazzurro fa ora i conti con un duplice nodo. Da un lato c’è l’esigenza di rinnovare il contratto del calciatore, sempre in scadenza nel 2023. Dall’altro incombono le offerte – non solo del club transalpino – per il suo pilastro difensivo.

Giuseppe Marotta è chiamato a prendere una decisione difficile, con l’aggravante che non tutti gli elementi della faccenda sono sotto il suo controllo. Cedere alle lusinghe per il calciatore ed incassare un ottimo gruzzolo dalla sua cessione a gennaio, oppure sperare di rinnovare Skriniar anche oltre dicembre, col rischio di perderlo a parametro zero se non si trovasse l’accordo? La soluzione del dilemma potrebbe venire dal Chelsea, club col quale l’Inter ha ancora in ballo il riscatto di Lukaku. I Blues intendono mettere su piatto un giocatore già da tempo nel mirino della Juve.

Affondo Chelsea per Skriniar: scambio con Pulisic

Pur di arrivare al difensore slovacco, la società inglese è disposta a sacrificare Christian Pulisic, uno dei pallini dell’ormai ex tecnico dei Blues Thomas Tuchel. Dopo aver resistito agli assalti di Juve e Milan sul calciatore americano, il Chelsea avrebbe capito di poterlo utilizzare come pedina di scambio per arrivare a Skriniar. Attualmente le valutazioni di mercato dei due non collimano: gli inglesi dovrebbero aggiungere un conguaglio cash per arrivare all’ex Sampdoria. Tuttavia, con la scadenza del contratto che incombe, l’Inter potrebbe e dovrebbe abbassare le pretese economiche sul suo calciatore.

Al di là della somma effettiva da destinare alle casse del club meneghino come aggiunta al cartellino dello statunitense, l’offerta potrebbe realmente far breccia negli uffici di Viale della Liberazione. Con buona pace di Arrivabene e Cherubini, che avevano messo nel mirino Pulisic come possibile colpo già per il mercato di riparazione di gennaio.