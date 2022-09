Tutta colpa di Kane: l’inter adesso trema

Il calciomercato dell’Inter può passare dalla prossima scelta di Harry Kane: i nerazzurri rischiano grosso

In attesa di scendere nuovamente in campo dopo la sosta per le nazionali in vista del big match contro la Roma dell’ex Josè Mourinho, l’Inter di Simone Inzaghi si interroga sul futuro. Ed è in particolar modo in ottica calciomercato che la ‘Beneamata’ sarà costretta a fare riflessioni importanti, a partire dal prossimo giugno. L’intreccio con il Tottenham, con Harry Kane pronto a dire addio al club inglese, può di fatto portare ad un’importante svolta per l’attacco nerazzurro.

Il centravanti della nazionale inglese è stato più volte vicino a dire addio al Tottenham ma, alla fine, è rimasto alla corte di Antonio Conte. Adesso, però, per Kane potrebbero aprirsi le porte della cessione, ben lontano da Londra.

Svolta Inter e colpaccio Kane: Conte fa infuriare Marotta

In scadenza nel 2024 con gli ‘Spurs’, il bomber sembra essersi convinto ad accettare la corte del Bayern Monaco che, perso Lewandowski quest’estate, ha la ferma intenzione di acquistare un grande attaccante. I tedeschi fanno una corte serrata a Kane e l’attaccante sembrerebbe tentatissimo. Il Tottenham, in tal senso, si ritroverebbe senza un vero e proprio riferimento lì davanti: una pessima notizia per l’Inter. Antonio Conte, infatti, tornerebbe a pensare a Lautaro Martinez per rimpiazzare Kane e rinforzare il reparto avanzato degli ‘Spurs’.

Nonostante il rinnovo e l’approdo di Lukaku a Milano, il ‘Toro’ alle giuste cifre può essere sacrificato in nome del bilancio che vede un negativo importante nelle casse nerazzurre. L’Inter chiederebbe non meno di 70-80 milioni per l’attaccante argentino che, in questa stagione, ha collezionato 3 reti e 1 assist in 9 apparizioni con la maglia nerazzurra, tra Serie A e Champions League.

Il club di Steven Zhang aprirebbe dunque alla cessione di Lautaro Martinez che potrebbe tornare alle dipendenze di Conte, concedendo un tesoretto importantissimo alla ‘Beneamata’.