Nuova tegola per Inzaghi: cosa filtra sulle condizioni di Lukaku

L’Inter si prepara in vista del big match di San Siro contro la Roma, ma mister Simone Inzaghi deve fare i conti con le condizioni di Lukaku

Manca sempre meno al ritorno del campionato di Serie A. Sabato si ripartirà con l’ottava giornata, che vedrà subito scontrarsi sul prato verde di San Siro l’Inter targata Simone Inzaghi e la Roma del grande ex José Mourinho (che non potrà guidare i suoi dalla panchina causa squalifica). Entrambe le squadre hanno voglia di riscattare i precedenti risultati negativi, rispettivamente contro Udinese e Atalanta.

La ‘Beneamata’, dal canto suo, è chiamata a lasciarsi alle spalle l’ultimo periodo non esaltante, per usare un eufemismo. C’è bisogno di invertire immediatamente la rotta, affinché l’armata nerazzurra possa mantenere il passo delle rivali al vertice della classifica. Giungono, però, novità poco confortanti sul fronte Romelu Lukaku. Il belga è stato costretto ai rimanere ai box per diverse partite a causa di un infortunio. Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, l’ex Chelsea è ancora indietro di condizione, complice la sua mole fisica.

Il percorso di guarigione è quasi giunto al termine, ma manca ancora un po’ per ultimare la pratica. Ad oggi, sempre secondo il noto emittente satellitare, è impossibile vedere Big Rom titolare dal primo minuto sabato. Di conseguenza, il classe ’93 – a meno di sorprese – va verso il forfait, mentre salgono le quotazioni di Edin Dzeko.

Inter-Roma, Lukaku verso il forfait: Calhanoglu recupera

Altra grana, dunque, per Inzaghi, che non avrà a disposizione neanche Marcelo Brozovic. Sta meglio, invece, Hakan Calhanoglu. Il turco rientrerà in gruppo al massimo entro 48 ore, perciò è assai probabile vederlo in campo contro la Roma. Il tecnico piacentino, poi, deciderà se schierarlo direttamente dal primo minuto oppure a partita in corso.