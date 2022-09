Il bomber del futuro per il Milan: Mourinho a bocca asciutta

Il Milan deve iniziare a pensare concretamente al futuro della squadra soprattutto in attacco, dove nel parco punte andranno ringiovanite le scelte. In Europa c’è un bomber in salsa lusitana

Uno sguardo al presente e l’altro sempre rivolto al futuro per il Milan che ha ormai aperto un nuovo ciclo da portare avanti nel tempo. I rossoneri sono campioni d’Italia e puntano a fare il bis anche quest’anno, al netto di un concorrenza forte e numerosa. Mentre Pioli è concentrato sulle vicende di campo, al di fuori del terreno di gioco Maldini e Massara lavorano anche sul prossimo futuro della compagine meneghina, che naviga sui binari della solida programmazione in un progetto che per ora ha anche portato frutti importanti. Lavoro sui giovani e gruppo solido per il Milan che nei prossimi mesi dovrà affrontare un’altra questione in vista della prossima stagione: il futuro dell’attacco.

Nel ruolo di punta centrale il club meneghino al momento può contare solamente su Olivier Giroud, al netto delle capacità di adattamento di Rebic e Origi, che pure sono stati martoriati da problemi fisici in questo avvio. A questo quadro va poi aggiunto anche Zlatan Ibrahimovic, ai box da diversi mesi e molto avanti con l’età. Un reparto quindi evidentemente da rinnovare e ringiovanire con forze fresche in piena linea con la progettualità milanista.

Calciomercato Milan, Goncalo Ramos bomber del futuro col bollino Leao: piaceva anche alla Roma

Il Milan dunque con anticipo potrebbe iniziare a valutare eventuali profili giovani ma già affermati in vista della prossima estate. Uno di questi potrebbe anche essere il talentuoso Gonçalo Ramos che rappresenta il futuro della nazionale portoghese. Una punta centrale classe 2001, moderno e che è destinato a veder crescere il proprio valore che già si attesta sui 30/35 milioni di euro.

Il bomber del Benfica, uscito dall’ombra di Nunez, ha già messo a segno 8 gol e 6 assist in questo avvio di stagione, e potrebbe essere osservato speciale del Milan che l’estate prossima dovrà per forza ringiovanire l’attacco con un nuovo centravanti vista l’età degli attuali interpreti. I rossoneri vantano inoltre tra le proprie fila il connazionale Rafael Leao che in questi giorni sta dividendo lo spogliatoio in nazionale con Ramos, e che potrebbe ‘recensire’ eventualmente il centravanti. Il contratto è però lungo fino al 2026 e la concorrenza è parecchia. A tal proposito l’attaccante del Benfica era stato anche accostato alla Roma del lusitano Mourinho nel recente passato, che rischia di restare a bocca asciutta.