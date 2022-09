Marotta colpisce ancora: pronta la firma a parametro zero

Nuova occasione a parametro zero per l’Inter. Marotta guarda già alle possibili occasioni in vista del prossimo giugno. Tutti i dettagli

“È stato un mercato molto difficile, dovevamo dare sostegno e sostenibilità all’azienda, mantenendo competitiva la squadra”.

“Il grosso lo abbiamo fatto trattenendo calciatori importanti ed è stata importante la proprietà nel respingere l’offerta per Skriniar“. Al termine del calciomercato estivo, Beppe Marotta si è espresso positivamente sull’operato della squadra mercato dell’Inter. Dal vantaggioso ritorno di Lukaku alla mancata partenza di Skriniar, con i soliti colpi a parametro zero a cui l’ad nerazzurro ha abituato nel corso degli anni. Sono infatti arrivati in estate anche due svincolati, Onana e Mkhitaryan. La dirigenza è sempre vigile e guarda già alle occasioni nel 2023, con una possibile sfida anche alla Juventus.

Calciomercato Inter, occhi su Adama Traore

Sono numerosi i big in scadenza nel prossimo giugno che non hanno ancora rinnovato con i rispettivi club. Dal mese di gennaio, questi giocatori potranno già accordarsi con un altro club a parametro zero. È il caso di Adama Traore: l’esterno è entrato nel suo ultimo anno di contratto con il Wolverhampton dopo la parentesi in prestito al Barcellona. Lo spagnolo, già accostato in Serie A soprattutto alla Juventus, rappresenta un’importante occasione anche per l’Inter di Marotta. Sia per il post Dumfries, in caso di sacrificio dell’olandese, sia come alternativa all’ex PSV. Occhi puntati, dunque, anche sul nome di Adama Traore come possibile occasione a parametro zero.