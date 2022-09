Simeone anticipa tutti: Juve e Mourinho ko

In vista del prossimo calciomercato estivo, Simeone è pronto a spiazzare tutti: possibile offerta per il gioiello

Abbiamo assistito ad un’estate avvincente dal punto di vista del calciomercato, con diversi nomi di assoluto spicco che hanno cambiato casacca nei mesi scorsi. Adesso, la situazione in vista di giugno 2023 potrebbe ripetersi: in tal senso l’Atletico Madrid di Diego Simeone è pronto a candidarsi ad assoluto protagonista per l’anno prossimo.

I ‘Colchoneros’ non stanno brillando in Liga, sono addirittura settimi a -8 dai cugini del Real, e hanno quindi tutta l’intenzione di rilanciarsi con decisione in vista della stagione 2023/24. Ed uno dei nomi che lo stesso Simeone avrebbe richiesto a gran voce è tra i profili accostati con forza alla Juventus da qualche anno a questa parte.

Colpaccio Atletico: può arrivare Zaniolo

Non è un mistero che Nicolò Zaniolo, in scadenza nel giugno 2024 con la Roma e ancora lontano dal rinnovo, sia stato e resti tra i desideri più grandi della Juventus. Un’occasione ghiotta quella che riguarda il 22 romanista e che, adesso, interessa non poco anche all’Atletico Madrid. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano spagnolo ‘Todofichajes.com’ che sottolinea come Zaniolo rappresenterebbe il sostituto di Lemar che, pare quasi scontato, lascerà Madrid l’anno prossimo. Ed è così che con un’operazione, come riferito dal media iberico, da circa 50-60 milioni, i ‘Colchoneros’ potrebbero di fatto superare la Juventus e beffare i bianconeri nella corsa al fantasista giallorosso.

Pessime notizie per Mourinho che, al netto degli infortuni, è tutt’ora convinto di poter puntare forte su Zaniolo anche per il futuro. Se l’Atletico dovesse effettivamente farsi avanti nei prossimi mesi con una proposta concreta, allora sarebbe difficile trattenere il talento di Massa pronto a spiccare il volo verso la Liga spagnola.

Zaniolo in questa stagione, tra Serie A ed Europa League, ha accumulato 4 presenze con 1 assist vincente in 289′ sul rettangolo verde.