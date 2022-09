Se ne va in Spagna, addio colpo a ‘zero’: Juve e Roma beffate

Uno dei possibili arrivi a parametro zero della prossima estate ha scelto la Liga: Juve e Roma bruciate sul tempo

Finito da poco lo scoppiettante mercato estivo, dominato da parecchie trattative con giocatori a parametro zero che si sono accasati in un nuovo club, già si guarda alle contrattazioni del prossimo giugno relativamente a quei profili che andranno in scadenza alla fine di questa stagione.

Juventus e Roma sono stati tra i club più attivi sul fronte degli arrivi ‘gratis’. Talvolta anche da rivali dirette, come nel caso dell’approdo di Paulo Dybala in giallorosso, in uscita dalla Juve. Lo stesso club bianconero si è poi rifatto con l’arrivo di Paul Pogba a parametro zero dal Manchester United: peccato che un precoce infortunio abbia fnora messo fuori gioco il centrocampista transalpino. Gli occhi però restano sempre ben aperti sulle possibili occasionissime derivanti da calciatori che, per scelta, decidono di arrivare a scadenza liberi di trattare il loro trasferimento con chi vogliono.

Aouar verso il Betis, Juve e Roma incassano la beffa

Ex enfant prodige del calcio francese, Houssem Aouar fino ad un anno e mezzo fa era uno dei pezzi più pregiati del mercato internazionale. Con una valutazione che sfiorava i 60 milioni nel marzo del 2020, il talento transalpino era stato blindato dal suo club, il Lione. Che era arrivato a rifiutare offerte vicine ai 50 milioni per il suo giocatore. Col passare dl tempo però, le prestazioni del calciatore sono andate via via scemando di qualità, e con esse anche il suo valore di mercato. Se poi ci mettiamo la considerazione che l’accordo per il prolungamento del contratto è in una fase di stallo, la società del presidente Aulas rischia seriamente di perdere il calciatore a zero nel prossimo luglio.

Già nel mirino della Roma, che lo ha corteggiato per almeno due anni, e della Juve – a caccia di un centrocampista di qualità prima dell’arrivo del suddetto Pogba, Aouar potrebbe rappresentare un’occasione d’oro a costi ridotti. Peccato che il Betis Siviglia, come riporta il portale ‘Fichajes.net’, sia arrivato prima. Dallo stesso Lione, nell’agosto del 2019, il club andaluso aveva già prelevato Nabil Fekir, uno dei maggiori talenti della Ligue 1. La storia potrebbe ripetersi con Aouar, col quale il club biancoverde avrebbe già avviato i colloqui per un trasferimento da ufficializzare il 1 luglio. Senza pagarne il cartellino, ovviamente.