Mancini alla Juventus, si porta anche il pupillo: che intreccio

La Juventus non ha affatto chiuso le porte ad un addio di Allegri: con Roberto Mancini può arrivare il colpo

Sono giorni di attesa, tra gli impegni delle nazionali e quello che sarà il rientro in campo dopo la sosta. La Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dalla drammatica sconfitta contro il Monza, è chiamata a dare risposte immediate.

L’allenatore livornese non è in discussione nell’immediato anche se, è inevitabile, che i risultati peseranno come un macigno sul destino torinese del ‘Conte Max’. E all’orizzonte la suggestione si chiama Roberto Mancini: ecco cosa può accadere a fine stagione.

Bye bye Allegri: Mancini porta l’ex Milan

È chiaro come sulla testa di Massimiliano Allegri penda una scadenza. E Roberto Mancini può essere il nome ideale, in casa Juventus, per ripartire e ricostruire. Il Ct azzurro, nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno 2026 con la federazione, potrebbe decidere di accettare la sfida bianconera rimpiazzando proprio l’allenatore toscano. E tra le primissime richieste di Mancini vi sarebbe la firma di un suo pupillo che, in Nazionale, è una scelta fissa nel suo scacchiere tattico e protagonista anche per 90′ nella vittoria contro l’Inghilterra vice campione d’Europa.

Si tratta di Bryan Cristante, classe 1995 e già protagonista con le maglie di Milan, Benfica e Atalanta oltre a quella giallorossa. Una Juventus un pò più azzurra, quindi, con Cristante che la Roma ad un anno dalla scadenza (2024) valuterebbe circa 15 milioni di euro, per un centrocampista comunque ancora nel pieno della maturità calcistica (compirà 28 anni il prossimo marzo). L’accoppiata Mancini-Cristante può dunque essere la scelta giusta per dare il via ad un nuovo corso, dopo l’addio di Allegri.

9 le presenze con la Roma, tra Serie A e Europa League in questa stagione per Cristante che ha segnato 1 rete nei 724′ concessigli da Mourinho.