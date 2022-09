All’Inter già a gennaio: Marotta irrompe e spiazza il Milan

La dirigenza dell’Inter e Inzaghi starebbero valutando l’acquisto di un calciatore nei pensieri del Milan, in vista del mercato di gennaio

È il momento più difficile per Simone Inzaghi da quando siede sulla panchina dell’Inter. La ‘Beneamata’, nel primo mini-ciclo della stagione, ha deluso le aspettative in termini di prestazioni e risultati. Il cerchio si è chiuso, momentaneamente, con la debacle di Udine, che ha riacceso il malcontento generale. Il periodo è di quelli delicati, che possono sfociare abbastanza facilmente in rotture e cambiamenti drastici.

Tant’è che nelle scorse ore è avvenuto un confronto face to face – alla Pinetina – tra il tecnico piacentino e l’amministratore delegato Giuseppe Marotta. Aiutarsi è fondamentale per uscire da questa situazione negativa. Proprio questa è l’intenzione della società: dare una mano all’allenatore e sostenerlo in modo da invertire la rotta quanto prima. È chiaro però che, se lo scenario dovesse diventare insostenibile, a quel punto bisognerebbe riflettere profondamente sulla figura della guida tecnica. I tifosi, dal canto loro, chiedono già a gran voce l’esonero immediato di Inzaghi, consapevoli della netta confusione che si percepisce in panchina. A gennaio, comunque, ci sarà la possibilità di intervenire sul calciomercato, provando ad inserire qualche altro elemento valido nella rosa attualmente a disposizione. In tal senso, potremmo assistere ad un derby di fuoco col Milan.

Calciomercato Inter, Ziyech a gennaio: possibile derby col Milan

Entrando nello specifico, stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando l’acquisto di Hakim Ziyech – valutato sui 15-20 milioni di euro e in scadenza di contratto giugno 2025 – durante la sessione invernale. L’esterno marocchino è stato vicino a lasciare il Chelsea questa estate. Anche con Potter continua a non essere centrale nei piani dei ‘Blues’, di conseguenza potrebbe fare le valigie nei mesi a venire per intraprendere una nuova avventura.

L’ex Ajax piace sempre parecchio al Milan. Maldini e Massara si erano concretamente interessati al trasferimento, ma alla fine hanno preferito puntare sulla coppia Saelemaekers-Messias a destra, concentrandosi su altre operazioni. Adesso pare che l’Inter voglia fare sul serio, ma non è da escludere che il ‘Diavolo’ si rifaccia sotto. Sarà derby di fuoco per Ziyech? Il tempo ci darà il suo verdetto.