Doccia fredda Maldini: salta l’affare da 60 milioni

Anche oltreoceano i club dei campionati sudamericani sono chiamati al rinnovo dei contratti delle loro “promesse”. Fa scalpore quello della stella del Flamengo

Era stato seguito da molti club d’Europa, soprattutto con sondaggi e suggestioni senza mai arrivare ad offerte concrete.

Il sito brasiliano O Dia ha annunciato in esclusiva i dettagli del nuovo contratto che lega la “stellina” ai rossoneri di Rio De Janeiro, lasciando un po’ sbigottiti tutti i professionisti del settore. In Italia il ragazzo è stato seguito soprattutto dal Milan di Stefano Pioli, ma anche qui non si è mai arrivato a una trattativa concreta per portare il ventunenne a Milano.

Clausola monstre per João Gomes

Il mediano del Flamengo si è messo in mostra negli ultimi anni, tanto da attirare i talent scout di tutto il mondo. Anche il Milan aveva messo gli occhi sul centrocampista, però le ultime notizie in arrivo dal Brasile faranno sicuramente storcere la bocca a Pioli. Infatti João Gomes ha prolungato il suo contratto in scadenza nel 2025, portato fino al 2027. Quella che però non è cambiata è la sua clausola rescissoria: 500 milioni di reais, ovvero 60 milioni di euro. L’unico club ad essersi avvicinato a una trattativa in passato è stato il Bayer Leverkusen, ma questa clausola al momento chiude le porte persino alle big di Premier League, notoriamente più ricche.

Non è ovviamente nei piani del Milan sborsare tali cifre, anche alla luce del progetto messo in atto qualche anno fa e basato su acquisti funzionali che soddisfino l’equilibrio giovani/esperti. Ecco che suona strano come un calciatore che percepisca 50.000 euro all’anno possa portare con sé una clausola così alta. João Gomes è nato e cresciuto al Flamengo e prima o poi, come molti suoi colleghi, sarà destinato al salto di qualità: per ora non a queste cifre.