Juve-Conte fa tremare Mourinho: subito scippo allo Special One

Mister Antonio Conte potrebbe tornare alla Juventus al posto di Allegri e fare il nome di un calciatore di Mourinho in ottica calciomercato

La pazienza dei tifosi è finita già da un po’. Ormai quasi tutti i sostenitori della Juventus vorrebbero l’esonero immediato di Massimiliano Allegri, ritenuto il principale responsabile delle prestazioni insoddisfacenti da parte della squadra. Non a caso, continua a spopolare l’hashtag AllegriOut su tutti i social.

I bianconeri hanno chiuso il primo mini-ciclo della stagione con un’altra sconfitta abbastanza pesante, concedendo tre punti storici al Monza di Galliani e Berlusconi. Una vera e propria disfatta, non l’unica in questo avvio. La situazione più preoccupante, al momento, è quella riguardante la Champions League. A causa del ko interno subito per mano del Benfica, è già compromessa la qualificazione agli ottavi di Vlahovic e compagni, che rischiano seriamente di dover scendere nella seconda competizione europea.

La società, dal canto suo, intende (per adesso) proseguire l’Allegri 2.0, ma ottobre indubbiamente potrà essere un mese cruciale. E, intanto, sta prendendo corpo la suggestione Antonio Conte, il quale presenta un contratto in scadenza giugno 2023 con il Tottenham.

Calciomercato Juventus, Conte può chiedere subito Zalewski

Sappiamo quanto sia difficile accontentare il mister salentino. Di conseguenza, sarebbe un azzardo dare per scontato il rinnovo dell’accordo con gli ‘Spurs’. Non è tutto: se Conte dovesse davvero tornare in bianconero (mettendo da parte i litigi che hanno visto protagonisti in passato lui e il patron Agnelli), potrebbe fare subito il nome di Nicola Zalewski alla dirigenza.

Il gioiellino in forza alla Roma di José Mourinho ha dimostrato di possedere doti fuori dal comune, attirando su di sé parecchio interesse negli ultimi mesi. Di contro c’è la volontà dello Special One, che punta sul giovane polacco – valutato sui 25-30 milioni di euro – e non è disposto a privarsene. L’affare, perciò, non sarebbe affatto semplice in ogni caso.