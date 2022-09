Juve avvisata: rinnovo rifiutato, va via a zero

Sono molti i giocatori in scadenza che non rinnoveranno con le squadre di appartenenza. Già a gennaio potrebbero esserci grandi colpi di scena

È prassi degli ultimi anni che i manager e gli agenti dei giocatori tendano a portare i loro assistiti a scadenza per strappare ingaggi più corposi.

Anche quest’anno sono molti i “nomi noti” che abbandoneranno le loro squadre di appartenenza e squadre come la Juventus sono pronte ad affondare colpi ben assestati per rinforzare la rosa, sfruttando il “mercato delle occasioni”. Questa volta è l’Eintracht a dover fare i conti con questa linea da parte degli agenti del difensore di 23 anni.

Rifiuta il rinnovo, Allegri gioisce

Evan N’Dicka non rinnoverà con l’Eintracht Francoforte e come confermato dalla Bild il ragazzo lascerà la squadra tedesca a giugno. La Juventus è pronta all’ingaggio a parametro zero, forte del fatto che a gennaio il camerunense con passaporto francese può accordarsi già con altre squadre. Valutato oltre 30 milioni, N’Dicka per il Frankfurt sarebbe una grande perdita, ma il ragazzo non ne vuole sapere. Misurarsi in un grande club come la Juventus sarebbe per lui un ottimo salto di qualità e anche economico, dal momento che il suo contratto ad ora parla di un ingaggio di 500.000 annui. Non sarà difficile per la dirigenza bianconera raggiungere un accordo con il difensore centrale, ruolo di cui Allegri ha un disperato bisogno. In estate N’Dicka era stato seguito anche da squadre come Milan e Roma, le quali però si sono limitate a semplici sondaggi.