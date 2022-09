C’è il Dortmund, Juventus e Milan bruciate sul tempo

In estate già si era parlato di un possibile interessamento, ma ora si avvicina il momento dell’affondo per il centrocampista

Nel mercato estivo si sono fatti tanti nomi, soprattutto accostati a Juventus e Milan. Poi come spesso accade giunti di questo periodo si comincia a pensare ai futuri colpi, inclusi i nuovi affondi per giocatori sondati in precedenza.

Il centrocampista nato in Guinea ha riscosso l’interesse di molte squadre europee, oltre a quello delle big di Serie A, infatti dalla Germania arrivano notizie non proprio confortanti per Allegri e Pioli, i quali avevano seguito il ragazzo con una certa insistenza in estate.

C’è il Dortmund, Juve e Milan bruciate sul tempo

Allegri e Pioli avevano seguito Keita già ad agosto, ma ora rischiano di vedere il loro obiettivo sfumare a causa del prepotente inserimento del Borussia Dortmund. Oltre alle italiane anche i tedeschi avevano fatto un sondaggio in estate, ma non erano mai andati oltre. Il centrocampista di 27 anni ha il contratto in scadenza nel 2023 e i Reds rischiano di perderlo a zero, poiché il ragazzo è stato messo in ombra dai suoi compagni e, complice anche l’infortunio, ha giocato una sola partita in questa stagione. Arrivato dal Lipsia per una cifra intorno ai 60 milioni di euro, Keita si è svalutato negli anni ma rimane sicuramente un ottimo centrocampista. Il Dortmund vuole sfruttare il malcontento del ragazzo e il contratto in scadenza per soffiare il centrocampista agli inglesi e battere così la concorrenza degli altri. Juventus e Milan, se non si muoveranno per tempo, avranno poche possibilità di chiudere l’affare. In carriera Naby Keita ha disputato 292 partite, siglando 52 goal e servendo 42 assist tra tutte le competizioni. Il suo miglior momento rimane probabilmente quello in Bundes Liga, dove infatti il suo valore è schizzato alle stelle.