Donnarumma scaricato e ritorno in A: assist al bacio di Campos

Le prestazioni di Donnarumma non convincono il Paris Saint Germain, che starebbe già pensando al sostituto: possibile ritorno in Serie A

Gianluigi Donnarumma continua a suscitare molte critiche. Le prestazioni dell’estremo difensore italiano, cresciuto calcisticamente nel Milan, non convincono a pieno, anzi. Da diversi mesi a questa parte, il classe ’99 è stato spesso preso di mira sia dai tifosi che da esperti del settore e non sono mancati alcuni errori alquanto grossolani (anche in Nazionale).

Durante la scorsa stagione, Donnarumma si è visto costretto a vivere un vero e proprio dualismo con Navas, vedendo alternare la propria titolarità con quella del portiere costaricano. Quest’anno, nonostante mister Galtier abbia deciso di puntare su di lui, la situazione non è migliorata di molto. Tant’è che, stando a quanto riferisce ‘Media Foot’, la dirigenza del Paris Saint Germain starebbe già prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di sostituire l’estremo difensore azzurro la prossima estate. Luis Campos, dal canto suo, avrebbe segnalato due nomi: parliamo di Jan Oblak, in scadenza giugno 2023 con l’Atletico Madrid, e Alban Lafont, capitano del Nantes. Piste che potrebbero accendersi in maniera concreta in futuro, segnando il destino di Donnarumma. Sullo sfondo, inoltre, ci sono anche Juventus e Inter.

Calciomercato, il PSG pensa a sostituire Donnarumma: Juventus e Inter vigili

La ‘Beneamata’, a meno di sorprese, dirà a addio a Handanovic a giugno, mentre Szczesny presenta un contratto in scadenza giugno 2024 con il club bianconero. Di conseguenza, in entrambi i casi è necessario cominciare concentrarsi pure sul discorso porta. E Donnarumma piace parecchio alle compagini italiane in questione, le quali monitorano attentamente la vicenda e rimangono vigili nel caso Donnarumma decidesse definitivamente di cambiare aria. Certo è che lo stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione rende assai complicato l’affare. Ma nel calciomercato, come sempre, le sorprese sono dietro l’angolo.