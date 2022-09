Firma gratis con la Roma: Mourinho medita lo sgarbo all’Inter

Inter e Roma protagoniste sul campo al rientro dalla sosta, con uno sguardo sul calciomercato: Mourinho può prenderlo a zero dai nerazzurri

Ancora qualche giorno e il tempo delle riflessioni sarà terminato. Sabato 1 ottobre ricomincerà finalmente il campionato di Serie A. A dare il via all’ottava giornata saranno Napoli e Torino, tra le mura dello stadio Diego Armando Maradona. Poi assisteremo niente di meno che a Inter-Roma, il big match di San Siro molto atteso da entrambe le fazioni.

Non ci sarà il grande ex José Mourinho, a causa della squalifica dovuta all’espulsione nella scorsa gara contro l’Atalanta. Da ambo le parti c’è voglia di riscatto: i giallorossi hanno perso di misura lo scontro diretto con la ‘Dea’ pur dominando, mentre la ‘Beneamata’ desidera lasciarsi alle spalle lo scivolone pesante di Udine. Una sfida – a maggior ragione – assai affascinante, anche dal sapore di calciomercato. In tal senso, attenzione al futuro di Matteo Darmian. Dopo la partenza di Perisic e con un Gosens che ancora non convince a pieno Inzaghi, l’esterno italiano sta trovando parecchio spazio da titolare sulla fascia sinistra. Di conseguenza, parliamo di un elemento rilevante nello scacchiere del tecnico piacentino, su cui si può sempre fare affidamento con buoni risultati.

Calciomercato Inter, Mourinho pensa a Darmian a zero

Il contratto dell’ex Manchester United, però, è in scadenza di contratto giugno 2023. Stando a quanto riferisce ‘FcIN’, la dirigenza meneghina avrebbe detto all’agente del calciatore di voler rinviare ogni discorso relativo al rinnovo alla primavera, nonostante Darmian abbia intenzione di conoscere quanto prima il proprio destino. Secondo ‘AsRomalive.it’, tra i club che monitorano la situazione ci sono anche Fiorentina e Roma. Entrambe potrebbero decidere di entrare in azione, nel caso in cui ci fosse la possibilità di prendere Darmian a parametro zero.