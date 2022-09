Lukaku-Inter, decisione definitiva: non si torna più indietro

Il ritorno nella Milano nerazzurra, poi il lungo infortunio: Lukaku e l’Inter, è già tutto deciso per il futuro

Un inizio di stagione claudicante quello che l’Inter di Simone Inzaghi ha vissuto, fino a questo momento. La sosta per le nazionali utile a riscoprire nuova brillantezza ed energie, in attesa di tornare in campo per il big match contro la Roma dell’ex Josè Mourinho. Delle 9 partite ufficiali fino ad ora disputate, la ‘Beneamata’ ne ha perse ben 4: un trend che Inzaghi vorrà subito invertire, tornando il prima possibile ai tre punti.

Un pensiero condiviso a pieno da Romelu Lukaku, rimasto ad Appiano per riprendersi dal lungo infortunio ed ormai sulla via del recupero in vista del rientro dalla sosta. Il belga ha disputato solo tre match in stagione, risultando quasi sempre decisivo: il futuro dell’Inter passerà certamente dai piedi di ‘Big Rom’.

Inter, Lukaku ha già deciso

Al di là di quello che è stato un infortunio pesante nell’economia della rosa di Simone Inzaghi, il destino di Lukaku pare già scritto: la volontà del centravanti è chiarissima. A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’ che sottolinea che nemmeno l’esonero del ‘nemico’ Tuchel ha fatto cambiare idea al centravanti nerazzurro, in prestito dal Chelsea, per un eventuale ritorno in quel di Londra. A prescindere dai risultati, Lukaku è rimasto segnato dalle pesantissime critiche nella sua seconda avventura inglese ed è per questo che punta a rimanere all’Inter, ben oltre il prossimo giugno. Una volontà di ferro, non si tornerà indietro. L’accordo sulla parola per rinnovare il prestito dovrebbe essere confermato al termine dell’attuale stagione, indipendentemente dai risultati di campo.

Tutto ciò è confermato dal rapporto tra il presidente Todd Boehly e la ‘Roc Nation’, la società che gestisce gli interessi dello stesso Lukaku. Insomma se nell’immediato Lukaku è pronto a trascinare l’Inter, a partire dalla gara di San Siro contro la Roma, il futuro del gigante belga non è mai stato tanto dipinto di nerazzurro.

Nelle 3 presenze collezionate quest’anno in Serie A, la punta ha segnato 1 rete e firmato 1 assist vincente, in 227′ totali.