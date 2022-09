Milan, ‘zavorra’ infortuni: Pioli in emergenza

Sosta per le Nazionali che complica ulteriormente la situazione infortuni in casa Milan: Pioli in piena emergenza

Ancora una settimana di sosta per le Nazionali e poi ripartirà il campionato, che si fermerà solo a novembre per il Mondiale. In casa Milan c’è sicuramente ancora amarezza per il big match perso contro il Napoli, ma la cosa che preoccupa di più al momento è la situazione legata agli infortuni.

La sosta per le Nazionali ha peggiorato la situazione per i rossoneri, con l’ultimo infortunio di Maignan con la Francia. Adesso Pioli ha otto giocatori fuori.

Milan, emergenza infortuni: otto giocatori fuori

Il rientro dalla sosta per le Nazionali per il Milan potrebbe essere più difficile del previsto. La squadra rossonera infatti al momento conta ben otto infortunati. Oltre ai lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi, anche Theo Hernandez, Origi, Calabria, Kjaer e Rebic sono ai box. Poi c’è da aggiungere Sandro Tonali, che ha lasciato la Nazionale, e Mike Maignan, infortunatosi giovedì sera con la Francia. Situazione disastrosa per Pioli, che sera di recuperare Tonali, Rebic e Kjaer per la sfida contro l’Empoli di sabato 1 ottobre. Per gli altri invece i tempi potrebbero essere più lunghi, soprattutto per il portiere che potrebbe rimanere fuori circa 3 settimane.