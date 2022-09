Juventus, come Chiellini: l’addio nel 2024

Un altro big segue la strada di Chiellini: non rinnova e va in MLS nel 2024

La Juventus ha perso dei leader di grande peso specifico come Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, oltre che il talento di De Ligt.

La difesa della Juve è stata profondamente rinnovata con gli arrivi di Gatti e Bremer ma ancora gli automatismi non sembrano essere a buon punto. Lo stesso Leonardo Bonucci che dovrebbe guidare il reparto, sta avendo non poche difficoltà ad adattarsi col nuovo partner. Senza Chiellini, Massimiliano Allegri si affida a lui come leader assoluto non solo del reparto ma dell’intero gruppo. Bonucci ha ancora due anni di contratto con i bianconeri ma ancora non sono stati affrontati discorsi sul rinnovo.

Juventus, Bonucci non rinnova: ipotesi MLS

Bonucci sembra intenzionato a chiudere la sua carriera a Torino con la maglia della Juventus ma il rinnovo non sembra essere nei piani del club bianconero, soprattutto perché tra due stagioni Bonucci avrà compiuto 37 anni. Ecco che sputano diverse ipotesi alternative per il futuro prossimo del difensore della nazionale e una di queste potrebbe essere l’America. Al termine del suo contratto con i bianconeri potrebbe decidere di lasciare il calcio giocato ma non è, appunto, esclusa l’ipotesi MLS dove raggiungerebbe l’ex compagno e amico Giorgio Chiellini che attualmente veste la maglia del Los Angeles FC.