Inter, nuovo allarme dalla Premier: 40 milioni per Dumfries

Nuovo allarme per l’Inter: la big di Premier League torna a bussare per Dumfries

L’Inter, escluso Perisic, è riuscita a trattenere tutti i suoi punti fermi, nonostante le tante richieste sul mercato.

Tra i più richiesti sicuramente c’era sicuramente Skriniar, ma anche Denzel Dumfries che ha avuto diverse richieste in Premier League, soprattutto da parte del Tottenham di Antonio Conte. Anche il Manchester United, però, non ha nascosto l’interesse per l’esterno olandese che nell’ultima stagione ha avuto una crescita evidente sotto la guida di Simone Inzaghi. I Red Devils hanno rivoluzionato molto, a partire dal nuovo allenatore ten Hag che ha voglia di iniziare un nuovo ciclo vincente e contrastare le superpotenze di Manchester City e Liverpool. Ecco che Dumfries potrebbe tornare di moda per i diavoli rossi, soprattutto qualora dovesse arrivare una cessione a gennaio.

Inter, lo United torna su Dumfries se parte Wan-Bissaka

Il Manchester United ha investito molto anche in questa sessione estiva di mercato, ingaggiando calciatori del calibro di Antony, Eriksen, Casemiro, Lisandro Martinez. A gennaio, però, potrebbe uscire il terzio inglese classe ’97, Aaron Wan-Bissaka, e il giocatore individuato dalla società per rimpiazzarlo è proprio Denzel Dumfries.

L’Inter lo valuta circa 40 milioni di euro e al momento non ha intenzione di privarsene, soprattutto a stagione in corso. Anche perché per la Marotta e Ausilio sarebbe piuttosto difficile andare a trovare un sostituto in un mese. Qualora il Manchester United, però, arrivasse ad offrire quella cifra, i nerazzurri si troverebbero spalle al muro e costretti a prendere in seria considerazione l’ipotesi di privarsene.