La Serie A sfuma: dalla Bundesliga al Brasile

Il big di Bundesliga si allontana dalla Serie A: tre club prestigiosi se lo contendono

Le grandi di Serie A continuano a monitorare diversi giocatori anche all’estero e in particolare in Bundesliga dove negli ultimi anni sono venuti fuori tanti talenti interessanti che si sono formati fino a diventare dei calciatori di primo livello.

Uno di questi è il centrocampista cileno Charles Aranguiz. Il classe ’89 è cresciuto nell’Universidad de Chile, approdando poi nel grande calcio nel 2015, al Bayer Leverkusen, suo attuale club. In passato Aranguiz è stato accostato ad alcuni club italiani, uno su tutti la Roma ma anche l’Inter che lo ha monitorato durante il biennio di Antonio Conte, senza, però, mai affondare il colpo. Il cileno ha già timbrato il cartellino una volta in questo inizio di Bundesliga. Il suo contratto col club tedesco scadrà nel 2023 ma il suo approdo in Serie A potrebbe sfumare.

Addio Serie A, Aranguiz conteso dalle big brasiliane

La Serie A potrebbe definitivamente sfumare per Charles Aranguiz. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, sul centrocampista cileno c’è il forte interesse di Atletico Mineiro, Palmeiras e Corinthians. Tre club prestigiosi del calcio brasiliano che si contendono l’attuale calciatore del Bayer Leverkusen per provare a prelevarlo a parametro zero l’estate prossima.