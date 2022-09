Il Milan non molla il grande bomber: Maldini cerca il tesoretto

Il Milan continua a seguire con attenzione Jonathan David, centravanti del Lille: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, nonostante abbia ben cinque punti in meno rispetto alla partenza dello scorso anno nel campionato italiano di Serie A, sta vivendo questa stagione con grande ottimismo e con una buonissima continuità di prestazioni.

I rossoneri, che hanno già avuto diversi big match sulla loro strada, hanno superato giocando una grandissima partita i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi per 3-2, mentre con il Napoli di Luciano Spalletti lo score è stato diverso. Nonostante una gara giocata alla grandissima da parte del Milan infatti, gli azzurri sono riusciti ad imporsi a San Siro per 1-2, non è bastato al Diavolo il gol di Giroud per merito delle grandi parate di Alex Meret e di qualche errore sotto porta costato carissimo alla squadra meneghina.

In quest’ottica, soprattutto in vista della prossima estate di calciomercato, il Milan potrebbe tornare alla carica per un centravanti che possa essere in grado di garantire un elevato numero di gol, ma anche un’appetibilità dal punto di vista del valore, quindi un bomber giovane, ma già affermato a livello europeo. Il nome caldo potrebbe essere quello di Jonathan David, attaccante del Lille e da tempo pallino della dirigenza del Diavolo. Il giocatore della nazionale canadese ha una valutazione di circa 50 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2025, ma Maldini avrebbe un asso nella manica.

Calciomercato Milan, obiettivo David: la strategia di Maldini

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, vorrebbe riuscire a ricavare una parte del prezzo del cartellino di David attraverso una serie di cessioni potenzialmente molto onerose e non troppo dannose sull’organico a disposizione di mister Pioli. I nomi sul piatto sarebbero quelli di: Ante Rebic, spesso vittima di infortuni che sta garantendo molta meno affidabilità rispetto a quando è arrivato; Alexis Saelemaekers, buon rincalzo che però per 15 milioni può salutare Milano; Rade Krunic, simile al belga, ma con una valutazione leggermente inferiore; infine Divock Origi, soprattutto se dovessero perdurare i problemi fisici. Un poker di cessioni che potrebbe aiutare Maldini nel tentare il colpaccio David, ma occhio alla concorrenza spietata da parte dei top club europei.