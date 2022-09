Vlahovic via: Conte serve la doppia beffa alla Juve

Nubi minacciose sul futuro di Dusan Vlahovic alla Juve: il grande ex potrebbe giocare un doppio brutto scherzo ai bianconeri

Negli ultimi giorni, complice il vortice mediatico attorno alla figura di Massimiiano Allegri, sempre più in bilico, il nome di Antonio Conte è tornato a gravitare in orbita Juve. Il tecnico salentino è nella ristrettissima cerchia dei papabili alla successione del discusso e pagatissimo allenatore toscano.

Secondo qualcuno sarebbe solo una questione di tempo il grande ritorno dell’ultimo tecnico scudettato con l’Inter sulla panchina bianconera. Ovviamente si parlerebbe di un passaggio da concretizzare alla fine dela stagione in corso. Lungi dal ritenere scontato l’approdo di Conte alla Continassa, una voce di mercato riguardante Harry Kane, bomber degli Spurs, potrebbe influenzare la scelta del tecnico. Che medita di architettare una doppia beffa alla sua ex società.

Kane lascia? Vlahovic nel mirino di Conte

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo esperto di mercato Fichajes.net, il centravanti inglese potrebbe alfine cedere alle lusinghe di tre top club europei che insistono su di lui. Parliamo di Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco. Qualora il patron degli Spurs Levy accettasse le offerte milionarie per il suo giocatore, Conte si troverebbe senza il suo totem. La cessione di Kane rappresenterebbe una pietra tombale sul già difficile rapporto tra il presidente e il tecnico italiano. A meno che…e qui arrivano i pericoli per la Juve.

Il proprietario del Tottenham potrebbe accontentare Conte per un suo vecchio pallino. Che coincidenza vuole già giochi nel club torinese. Parliamo di Dusan Vlahovic, ai ferri corti con Allegri e messo in discussione anche da qualche tifoso bianconero. Lo stesso centravanti serbo starebbe già meditando il clamoroso addio alla ‘Vecchia Signora’. Raggiungendo Conte a Londra, la doppia beffa alla dirigenza della Juve, che si troverebbe in un sol colpo senza Vlahovic e senza il tecnico scelto per la rinascita, sarebbe servita.