Calciomercato, addio Inter e Milan: vola da Xavi

Dalla Spagna arrivano indiscrezioni secondo le quali ci sarebbe un accordo importante. Sfuma un obiettivo di Inter e Milan

Il mercato estivo ha regalato grandi operazioni di mercato anche in Spagna, dove club come il Barcellona hanno rinforzato la rosa con nomi di livello quali quello di Lewandovsky e Koundè.

Tuttavia il mercato di gennaio, o tutt’al più quello estivo, potrebbero regalare altri colpi di scena, perché molti giocatori andranno a scadenza nel 2023 ed è noto che in gennaio i calciatori prossimi allo svincolo hanno la possibilità di firmare per altri club con sei mesi di anticipo. Tra la crisi dovuta al Covid e i problemi economici delle big, quello dei parametri zero è diventato un mercato delle occasioni. Milan e Inter, a tal proposito, vedono sfumare un obiettivo con il contratto in scadenza proprio a giugno 2023. Il difensore di 31 anni è pronto ad accasarsi in un’atra squadra della Liga.

Addio Inter e Milan: c’è il Barcellona

Iñigo Martínez era stato accostato alle due milanesi già in estate come possibile colpo in difesa, ma il centrale attualmente in forza all’Atheltic Bilbao è stato “precettato” da Xavi, che al di là di un mercato buono si aspettava qualche rinforzo in più. Secondo El Mundo Deportivo infatti, i blaugrana e il difensore basco avrebbero addirittura un accordo di massima per l’approdo a Barcellona. Valutato 25 milioni, Iñigo Martínez non sembra avere intenzione di rinnovare il suo contratto con i biancorossi, così già dopo il mondiale potrebbe firmare un nuovo contratto sulla falsa riga di quello già in vigore. Il difensore percepisce quasi 5 milioni di euro annui e La Porta sembra aver già trovato l’accordo verbale con l’entourage del giocatore. Milan e Inter quindi vedono sfumare un difensore esperto con 431 presenze sulle spalle tra tutte le competizioni. Difficile superare la concorrenza dei blaugrana, che stanno attuando una politica di ricostruzione fondata su grandi calciatori di esperienza da affiancare alle nuove leve. A meno che Marotta e Massara non compiano un miracolo Iñigo Martínez è destinato a vestire la casacca del Barcellona nella prossima stagione.