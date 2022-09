Inzaghi in bilico per il futuro: Marotta ha già il sostituto

In caso di stagione deludente, Simone Inzaghi potrebbe lasciare la panchina dell’Inter: ecco il possibile sostituto designato da Beppe Marotta

L’inizio di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi non è stato certo dei più entusiasmanti. La squadra nerazzurra, reduce dal secondo posto nell’ultimo campionato italiano di Serie A alle spalle dei cugini del Milan di Stefano Pioli, ha iniziato l’annata con l’ambizione di puntare alla seconda stella e battere proprio il Diavolo.

Per farlo, nell’ultima finestra di calciomercato estiva, è arrivato il gigante dello scudetto 2020/2021, Romelu Lukaku. Dopo una stagione decisamente deludente con la maglia del Chelsea, il bomber belga ha spinto tantissimo per tornare a vestire la casacca nerazzurra dell’Inter e ricominciare proprio sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi. L’inizio però, anche a causa di un infortunio muscolare, recita appena 3 presenze con un gol nel campionato italiano di Serie A nella prima giornata contro il Lecce di Baroni.

Dopo la sosta per le nazionali, Lukaku dovrebbe rientrare fra i titolari nell’Inter e Simone Inzaghi dovrà riscattare una partenza decisamente a rilento che ha portato tifosi e giornalisti anche a parlare di un possibile esonero. Dopo sette giornate di Serie A infatti, la Beneamata ha collezionato tre sconfitte, uno score decisamente negativo se consideriamo che, durante la scorsa stagione, la Beneamata ha perso 4 partite in tutto il campionato.

Calciomercato Inter, cosa ne sarà del futuro di Inzaghi

Simone Inzaghi dovrà esser bravo ad invertire la rotta per arrivare alla sosta per il mondiale con la squadra di nuovo in corsa per le prime posizioni del campionato italiano di Serie A. Ciò però, in vista della prossima stagione, potrebbe anche non bastare. Il fallimento dell’obiettivo scudetto, se condito da deludenti prestazioni nelle coppe, porterebbe Beppe Marotta a ragionare su altri profili per il futuro e l’attenzione sarebbe caduta sul nome di Vincenzo Italiano. L’attuale tecnico della Fiorentina è da tempo nei radar del dirigente ex Juventus e potrebbe essere un “nuovo Conte” da crescere in casa per l’Inter.