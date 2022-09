Conte di nuovo alla Juve: c’è la conferma del clamoroso ritorno

Mister Antonio Conte potrebbe lasciare la panchina del Tottenham e cambiare club nel prossimo futuro: prende quota il ritorno alla Juventus

La crisi della Juventus spinge a mettere in atto riflessioni profonde in ottica futuro. In questo momento, il club bianconero si trova in un tunnel senza luce e l’uscita non sembra essere vicina, anzi. Alla squadra servirebbe una vera e propria scossa per raddrizzare questa stagione, cominciata a dir poco malissimo. La sensazione, però, è che Massimiliano Allegri non sia in grado di sistemare le cose.

Il tecnico livornese sta vivendo sicuramente il periodo peggiore da quando è tornato sulla panchina de ‘La Vecchia Signora’. In Champions League la qualificazione agli ottavi di finale appare già compromessa, dopo le sconfitte consecutive contro Paris Saint Germain e, soprattutto, Benfica. Non era mai accaduto nella storia europea bianconera che il gruppo perdesse le due prime sfide del girone. Segnale inequivocabile di come la nave stia letteralmente affondando.

I tifosi si sono espressi apertamente e senza mezzi termini: #AllegriOut la fa da padrone su Twitter (ha perfino raggiunto la settima posizione della classifica mondiale delle tendenze). E, ovviamente, lo scivolone a Monza non ha fatto altro che aggravare la situazione. Ma la vera domanda è: quale sarebbe il profilo migliore per rimpiazzare il tecnico livornese? Attenzione, in tal senso, al clamoroso ritorno di Antonio Conte.

Juventus-Conte, il ritorno è possibile: c’è la conferma

Premessa importante: lo scenario in questione – molto complicato – potrebbe avvenire soltanto la prossima estate e, tra l’altro, la società torinese (per ora) è intenzionata a proseguire con Allegri. Ma il contratto del mister salentino col Tottenham è in scadenza giugno 2023. Rinnovo scontato? Niente affatto. Sappiamo, infatti, che Conte pretende di ricevere determinate garanzie in ambito di calciomercato, perciò non si può mai dare nulla per scontato nel suo caso. La suggestione in casa Juve c’è e la conferma arriva dall’Inghilterra. Stando a quanto riporta il ‘Daily Mail’, Pavel Nedved vorrebbe riportare il 53enne a Torino.

Ma mentre per quanto concerne il vicepresidente ceco il rapporto è rimasto ben saldo in questi anni, col presidente Andrea Agnelli il discorso, invece, è completamente diverso. Ricorderete il famoso dito medio di Conte rivolto al numero uno de ‘La Vecchia Signora’ durante un Juventus-Inter di Coppa Italia. E, come se non bastasse, bisogna considerare anche la recente esperienza in nerazzurro del trainer salentino. Va detto, però, che la personalità di un vincente nato come Conte potrebbe rivelarsi la cura ideale per tornare a splendere. Chissà che il patron non possa convincersi a sotterrare l’ascia di guerra, provando a convincere l’allenatore a sposare di nuovo il progetto.