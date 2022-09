Maldini blinda il gioiello: rinnovo in vista

Non solo Rafael Leao nell’agenda dei rinnovi di Paolo Maldini: il classe 2000 continua a stupire, il dirigente lo blinda

Nonostante la battuta d’arresto subita nel big-match di domenica sera a San Siro, il Milan può fregarsi ancora una volta le mani nel vedere come e quanto stiano crescendo, in termini di prestazioni, i tanti giovani lanciati senza paura da Stefano Pioli nel palcoscenico più importante. Oltre alle certezze Maignan e Tonali, ormai due pilastri dell’undici rossonero, anche Charles de Ketelaere ha mostrato quei progressi che appaiono naturali agli occhi di chi ne tesse le lodi ben prima del suo arrivo a Milanello.

Il mercato dei giovani, la cosiddetta ‘politica verde’ del Milan, continua a dare i suoi frutti. Oltre che essere vigile sulle occasioni riguardanti calciatori giovani ma già promesse stelle, la dirigenza si è già messa al lavoro per blindare i profili già presenti in rosa. Tra questi spicca un giovane francese che, ogni qualvolta viene chiamato in causa, non tradisce praticamente mai.

Maldini blinda Kalulu

Subentrato ad un sofferente – anche perchè impegnato spesso in marcatura sul fenomeno Kvaratskhelia – Simon Kjaer all’inizio del secondo tempo, Pierre Kalulu non ha affatto sfigurato nel confronto con gli avanti partenopei. Disciplinato, ottima personalità, il transalpino può ambire legittimamente ad un ruolo da titolare fisso anche nelle prossime gare. Non che Pioli non gli dia regolarmente spazio, ma la crescita del francese appare impetuosa. Nonostante il contratto scada nel 2025, Maldini non vuole farsi prendere alla sprovvista.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo esperto di mercato Fichajes.net, la dirigenza meneghina avrebbe già avviato le trattative per un ulteriore rinnovo di contratto. Con un ingaggio adeguato alle aspettative riposte sul calciatore. E ai progressi mostrati sul campo. Il Mllan del futuro, insomma, è già qui e adesso.