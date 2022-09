Giroud e il grande erede a zero: il Milan anticipa la Juve

Giroud ha iniziato alla grande la sua seconda stagione al Milan: già 5 i gol messi a segno nelle prime 9 partite. Il contratto del francese scade a giugno

Trentasei anni a fine mese e contratto in scadenza a giugno. La seconda stagione, iniziata benissimo con già 5 gol messi a segno tra campionato e Champions, potrebbe essere anche l’ultima di Olivier Giroud con la maglia del Milan.

Maldini e soci potrebbero ragionare su una mezza rivoluzione del reparto avanzato. Al di là di Giroud, a meno di sorprese dirà addio Ibrahimovic, mentre Origi non dovrebbe rischiare il taglio nonostante i guai fisici palesati in questo avvio di avventura milanista. Proprio perché il belga poco affidabile e in ottica partenza del francese Campione del Mondo, tralasciando il discorso Leao, il club targato Red Bird già nei prossimi mesi potrebbero partire all’assalto di un grande attaccante.

L’identikit? Più giovane di Giroud, con esperienza a livello internazionale, adatto al gioco e al modulo di Pioli, non troppo costoso.

Corrisponde in tutto l’ex compagno dello stesso Origi al Liverpool, vale a dire Roberto Firmino che da mesi è nel mirino della Juventus. Il quasi trentunenne brasiliano non è intoccabile per Klopp e, come Giroud, ha il contratto in scadenza a fine stagione.

Calciomercato Milan, assalto a Firmino: 18 milioni per battere la Juventus

Il Milan può cominciare presto a tessere la tela per anticipare la concorrenza, Juve in testa. Al numero 9, autore di 3 gol e altrettanti assist fin qui, potrebbe offrire un triennale da 4,5 milioni di euro netti, un totale di circa 18 milioni di euro considerata la possibilità di sfruttare il decreto crescita.