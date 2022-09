Lascia il Barcellona a gennaio: Pioli sfida Allegri

Dalla Spagna arrivano notizie interessanti per le big di Serie A. Un giocatore è pronto a lasciare la Liga

Anche in Spagna già si parla del mercato invernale e di eventuali colpi per coprire buchi o rinforzare alcuni reparti in vista della seconda parte di stagione.

In Liga c’è grande fermento e soprattutto al Barcellona, che in estate dovrà sicuramente dire addio a Busquets, il quale ha già comunicato la sua decisione a Xavi. Tuttavia quello del capitano non è il solo nome in uscita per i blaugrana, infatti i catalani si stanno già muovendo per trovare il sostituto al nuovo partente. Juventus e Milan hanno una grande occasione che già in agosto avevano cercato, ma ora si può chiudere veramente a cifre irrisorie.

Da Barcellona: via per 3 milioni a gennaio

Come è possibile che un giocatore dal valore di 30 milioni possa andare via per 3? Stiamo parlando di Memphis Depay, attaccante olandese in forza al Barcellona il cui contratto scadrà a giugno del 2023. In estate era già stato accostato a numerose squadre, tra le quali quelle di Serie A come Roma, Juventus e Milan. Il Barcellona, come riporta ‘elgoldigital.com’, sarebbe pronto a cedere il giocatore per una cifra intorno ai 3 milioni e, se la Roma è fuori corsa, Juventus e Milan hanno davanti una grandissima occasione per completare il reparto offensivo. Il Milan non può contare solamente su Giroud come punta centrale, considerando che Ibra non è più un giovanotto e che Origi, infortunato, ancora non ha dimostrato granché. La Juventus dal canto suo ha bisogno comunque di rinforzare il reparto offensivo se vorrà compiere un cammino dignitoso in tutte le competizioni. Memphis Depay finora ha giocato solamente 131 minuti tra Liga e Champions mettendo a segno 1 goal. Il ragazzo nato a Moordrecht è indubbiamente scontento del suo impiego e non c’è speranza per un suo rinnovo l’estate prossima. Juventus e Milan devono muoversi, perché le squadre concorrenti sono veramente molte e Depay potrà firmare per nuovi club dal primo gennaio 2023.