Gasperini sulla panchina della Juventus: come stanno le cose

La Juventus continua a ragionare sul futuro di Massimiliano Allegri e il suo erede potrebbe essere Gian Piero Gasperini: la situazione

Il futuro della Juventus continua a essere un grande punto interrogativo al momento. I bianconeri infatti stanno ragionando sul futuro in panchina di Massimiliano Allegri dopo i deludenti risultati arrivati fino ad ora. Solo 10 punti in campionato e due sconfitte su due in Champions League, un ruolino di marcia per ora inaccettabile.

Tra i nomi accostati alla panchina bianconera per sostituire Allegri ci sarebbe anche quello di Gian Piero Gasperini, che alla Juventus ha già allenato nelle giovanili. Qual è la situazione attuale per Gasperini in bianconero.

Calciomercato Juventus, Gasperini per il post Allegri: ancora non c’è nulla

Dopo sette giornate l’Atalanta è prima in classifica insieme al Napoli. Un inizio di stagione sicuramente inaspettato per la ‘Dea’, soprattutto dopo che lo scorso anno anche la qualificazione alle coppe europee è sfumata. Parte del merito ovviamente va data anche al tecnico Gian Piero Gasperini, che però in questi giorni viene accostato alla panchina della Juventus.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, al momento non ci sarebbero ancora movimenti per sostituire Allegri con Gasperini. L’eventuale arrivo del tecnico dell’Atalanta potrebbe esserci a fine stagione, con magari nel mentre un traghettatore come Montero. Ma al momento tutto è fermo e Massimiliano Allegri è ancora confermato sulla panchina bianconera, per ora.