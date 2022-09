Allegri in bilico, Conte può tornare davvero: la situazione

Inizio da dimenticare per Massimiliano Allegri: ancora una sconfitta in campionato, ora rischia tanto. Suggestione Conte

Tutto può cambiare velocemente nel mondo del calcio. Dopo tanto entusiasmo per il ritorno di Massimiliano Allegri, ora c’è troppa delusione per un avvio da dimenticare. La suggestione per il futuro si chiama Antonio Conte.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, lo stesso Antonio Conte dovrà decidere per il rinnovo contrattuale o meno con il Tottenham. Il suo contratto è in scadenza a giugno con gennaio ormai termine ultimo per prendere una decisione. La dirigenza degli Spurs non aspetterà per sempre la sua scelta: così potrebbe anche pensare di dire addio al club inglese per una nuova avventura in Italia.

I tifosi bianconeri non hanno preso minimamente bene la sua decisione di sedersi sulla panchina dell’Inter diverse stagioni fa trionfando anche con la vittoria dello Scudetto. L’allenatore leccese, ex giocatore e tecnico della Juventus, è considerato uno dei migliori del panorama internazionale, capace soprattutto di agire nel rinnovamento totale.

Juventus, la confidenza di Conte

La Juventus non sa più vincere: gli ultimi tre punti collezionati risalgono a fine agosto contro lo Spezia. Delusioni anche in Champions League con due sconfitte cocenti. Ora Massimiliano Allegri rischia davvero l’esonero. Così lo stesso giornalista Tony Damascelli ai microfoni di Radio Radio ha rivelato anche una confidenza dello stesso allenatore leccese: “A me ha detto: sogno di tornare alla Juventus e vincere la Champions League”. Le prossime settimane saranno più chiare in casa bianconera: tante partite si giocheranno prima della sosta Mondiale.