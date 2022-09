Colpo di scena per Asensio: presentata offerta formale

Colpo di scena per Marco Asensio che potrebbe davvero lasciare Madrid: presentata un’offerta formale

Il calciomercato non riposa mai, neppure nei periodi di calma apparente, dove spesso le società lavorano sottobanco per trovare degli accordi verbali con le società o i calciatori.

Uno dei calciatori più chiacchierati degli ultimi anni e che ancora continua ad essere al centro del mercato è Marco Asensio. L’attaccante del Real Madrid, ad un anno dalla scadenza del suo contratto, è rimasto ai blancos, nonostante ogni anno sembri in procinto di andar via. Asensio quando ha giocato, anche in questo inizio di campionato, ha mostrato sprazzi del suo enorme talento, segnando anche uno splendido gol in Champions League contro il Lipsia. Intanto dalla Spagna arrivano nuove voci di mercato sullo spagnolo e poco meno di un anno dalla scadenza del suo contratto, diverse squadre potrebbero provare l’assalto per prelevarlo a zero in estate o a gennaio ad un prezzo molto conveniente.

Il Barcellona presenta un’offerta formale per Asensio

La nuova big in corsa per Marco Asensio sarebbe il Barcellona. Come riportato dal sito spagnolo ‘elgoldigital.com’, i blaugrana starebbero pensando concretamente all’attaccante dei rivali del Real Madrid e avrebbero già fissato un’offerta formale che potrebbe cambiare gli scenari in vista del calciomercato di gennaio, quando Asensio avrà una valutazione decisamente più bassa.

Il Barcellona lo segue già dai tempi del Maiorca e adesso potrebbe avere l’occasione di portarlo in Catalogna. Di conseguenza, lo strapperebbe anche alla concorrenza delle italiane, in particolare Juventus e Milan che da tempo lo hanno messo nel mirino.