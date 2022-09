Non solo i Mondiali: UFFICIALE l’esclusione dagli Europei

L’Uefa ha deciso di escludere una Nazionale, che già non prenderà parte ai Mondiali, dai prossimi Europei: arriva il comunicato ufficiale

La guerra tra Russia e Ucraina ha creato diverse problematiche anche in tantissimi ambiti lavorativi e non. Un evento drammatico di questa portata ovviamente non poteva non toccare il mondo del calcio, sempre molto sensibile di fronte a queste situazioni spiacevoli.

Difatti, la Fifa ha già escluso da tempo la Russia dai prossimi Mondiali che si svolgeranno in Qatar a partire da novembre. E ora ribadisce la propria posizione pure l’Uefa in maniera ufficiale, negando definitivamente ai biancorossi la partecipazione ai match di qualicazione validi per gli Europei del 2024. Il provvedimento del massimo organo calcistico europeo, inoltre, non riguarda soltanto le nazionali. tutti i club russi sono stati esclusi da Champions, Europa League e Conference.

La Russia fuori anche dagli Europei: è UFFICIALE

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Federazione russa: “La nazionale russa non prenderà parte al sorteggio del turno di qualificazione del Campionato Europeo 2024, che si terrà il 9 ottobre a Francoforte. Il motivo è la decisione dell’UEFA di febbraio di sospendere la partecipazione delle squadre nazionali e dei club russi alle competizioni sotto l’egida dell’organizzazione, agendo per impostazione predefinita ‘fino a nuovo ordine’“.

Si legge, poi, nella nota: “Tale decisione è stata impugnata dalla RFU presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (CAS), che nel mese di luglio ha respinto il ricorso. L’Unione è attualmente in attesa del testo integrale della decisione del TAS, a seguito del quale si deciderà sugli ulteriori passi nell’ambito della tutela giuridica“.