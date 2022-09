Juventus, attacco pesante a Bonucci: “Non sarà mai un leader”

Momento difficile per la Juventus e Leonardo Bonucci viene attaccato dai tifosi con un comunicato: “Non sarà mai un leader”

Una pausa per gli impegni delle Nazionali che sicuramente servirà alla Juventus per cercare di interrompere il trend negativo di questo inizio di stagione. La sconfitta col Monza ha messo ancora più in evidenza un avvio disastroso sia in campionato che in Europa per i bianconeri.

Ovviamente i tifosi non possono essere contenti e oltretutto al centro delle polemiche finisce anche Leonardo Bonucci. Il comportamento del difensore bianconero viene criticato dai tifosi juventini, che con un comunicato gli sferrano un duro attacco.

Juventus, Bonucci contestato: il comunicato dei tifosi bianconeri

Nel periodo tremendo della Juventus è compreso anche Leonardo Bonucci. Infatti il difensore bianconero è finito al centro delle critiche dei tifosi, che con un comunicato lo hanno attaccato. Il comunicato spiega: “Stiamo assistendo a scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio scene ridicole ideate da chi si erge a leader ma si comporta da vittima sacrificale. Bonucci non è mai stato un leader e mai lo sarà: né all’Inter né al Treviso né al Pisa né al Bari né al Milan né tanto meno alla Juventus. Come lui tutti gli altri che lo assecondano”. Poi il comunicato continua chiedendo al popolo bianconero di essere presente e di non fischiare i giocatori in campo, perché per le proteste ci sarà tempo a fine stagione.