Inter, Lukaku torna a lavorare col gruppo: i tempi di recupero

L’Inter ritrova Lukaku: il belga si è allenato a parte ad Appiano Gentile insieme ad un altro big

L’Inter si trova già a 5 punti di distanza dalla vetta della classifica. In 7 giornate di campionato i nerazzurri hanno già collezionato 3 sconfitte contro Lazio, Milan e Udinese e la squadra sembra la brutta copia rispetto a quella vista a larghi tratti nella scorsa stagione.

Nella trasferta di Udine, Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno non solo di Lukaku ma anche di Calhanoglu che ha riportato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra pochi giorni prima della gara. In vista del big match di San Siro contro la Roma che si disputerà dopo la sosta, l’Inter potrebbe recuperarli entrambi. Come riportato dall’inviato di ‘calciomercato.it’, Giorgio Musso, nella giornata di oggi sia Lukaku che Calhanoglu hanno svolto seduta personalizzata ad Appiano Gentile.

Inter, personalizzato per Lukaku e Calhanoglu

⚫️🔵 #Inter – Seduta personalizzata oggi ad Appiano Gentile per #Calhanoglu e #Lukaku. Il centravanti belga è tornato a lavorare in modo blando sul campo e punta al rientro con la #Roma 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 20, 2022

L’Inter sta vivendo un periodo molto complicato e Inzaghi spera di riavere in gruppo sia Lukaku che Calhanoglu al rientro dalla sosta delle nazionali. Il centravanti belga, fuori da prima del derby col Milan, è tornato a lavorare in modo blando sul campo e punta al rientro contro la Roma. Calhanoglu, invece proverà ma il suo recupero potrebbe essere più lungo e qualora non dovesse farcela contro i giallorossi, punterebbe al pieno recupero per la sfida di Champions League contro il Barcellona.