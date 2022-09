Bennacer nella nuova squadra di Leao: soldi e scambio col Milan

Bennacer è uno dei pilastri del Milan targato Pioli. Ci sono difficoltà per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2024

Il Milan è uscito a testa alta dalla gara col Napoli. La squadra di Pioli ha perso giocando però una partita di grande livello. Insomma il risultato finale del ‘Meazza’ è stato bugiardo, anche se gli azzurri di Spalletti non hanno rubato nulla.

Ismael Bennacer tra i protagonisti di Milan-Napoli. L’algerino è un calciatore dai più sottovalutato, eppure la sua importanza per i rossoneri è forse inferiore solo a quella di Theo Hernandez e Rafael Leao. A proposito del portoghese, il centrocampista esploso a Empoli condivide con lui le difficoltà in materia di rinnovo del contratto in scadenza ugualmente a giugno 2024. Il motivo è comune a entrambi, il nuovo ingaggio richiesto lontano dalle disponibilità per non dire volontà del club di Red Bird. L’addio è perciò tutt’altro che impossibile, con il futuro di Bennacer che potrebbe essere nello stesso posto di quello di Leao, vale a dire al Chelsea.

Calciomercato Milan, Ziyech o Jorginho per Bennacer

I ‘Blues’, come l’ex Arsenal, avrebbero messo gli occhi sul classe ’97, costato al Milan poco più di 15 milioni di euro. Già a gennaio, o più verosimilmente a fine stagione la società di Todd Boehly potrebbe decidere di affondare il colpo mettendo sul piatto una proposta cash di 35 milioni di euro più il cartellino di un giocatore gradito a Maldini e soci. Parliamo di Hakim Ziyech, da almeno tre anni in orbita milanista, ma pure di Jorginho a patto gli venga prolungato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Sia il marocchino che il classe ’91 italo-brasiliano hanno una valutazione di circa 20 milioni. Va detto che una proposta simile verrebbe quasi certamente rispedita al mittente dalla dirigenza di via Aldo Rossi.