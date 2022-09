I tifosi sognano Conte per il dopo Allegri: colpo a sorpresa in attacco

I tifosi della Juventus sognano Heung-min Son: il giocatore sud-coreano potrebbe seguire Antonio Conte a Torino

Un sogno, un’ipotesi, una suggestione: i tifosi bianconeri sognano di vedere a Torino il sud-coreano Heung-min Son, giocatore che potrebbe seguire Conte alla Juventus.

Possibile rivoluzione nel futuro della Juventus: i deludenti risultati di questo inizio di stagione stanno spingendo proprietà e dirigenza a fare valutazioni sul futuro di Massimiliano Allegri e – in generale – della panchina bianconera. Difficile immaginare un esonero in tempi brevi, considerato l’importante ingaggio percepito dal tecnico toscano, ma è anche inevitabile pensare ad un progetto futuro.

La piazza chiede a gran voce il ritorno di Antonio Conte, attualmente sulla panchina del Tottenham. Il legale agli Spurs gli renderebbe impossibile essere ingaggiato dalla Juventus a stagione in corso, ma in chiave futuro non si può escludere a priori l’ipotesi di un clamoroso quanto intrigante ritorno all’ombra della Mole.

Calciomercato Juventus, con Conte arriva anche Heung-min Son?

La Juventus e i suoi tifosi, dunque, sognano. Gli auspici non sono legati solo ed esclusivamente direttamente alla panchina, ma anche alla possibile rivoluzione in sede di calciomercato che scatterebbe con il ritorno di Antonio Conte alla guida della prima squadra bianconera.

Il sogno dei tifosi, infatti, corrisponde a Heung-min Son, esterno offensivo sud-coreano legato da altri tre anni e mezzo di contratto al Tottenham. Classe ’92, con l’eventuale ritorno a Torino di Antonio Conte, il giocatore ex Bayer Leverkusen diventerebbe uno dei primi obiettivi di mercato della Juventus. Si tratta di un giocatore che da subito potrebbe dare freschezza e qualità alla manovra offensiva: in carriera ha realizzato 199 gol e 89 assist in oltre 500 partite giocate.