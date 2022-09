Dalla Juve ad Allegri, duro attacco: “Doppio acquisto sbagliato”

Momento nero per la Juventus e per Allegri, dopo il ko in casa del Monza: arriva la frecciata sia al club bianconero che al tecnico

Se non è un disastro, poco ci manca. Allo ‘U-Power Stadium’ il Monza di Galliani e Berlusconi ha trovato i primi tre punti della sua storia in Serie A. I brianzoli si sono imposti contro una Juventus, spenta, nervosa, quasi totalmente assente. E sul banco degli imputati, come riprova dei risultati negativi accumulati da diverse settimane, resta sempre Massimiliano Allegri.

L’allenatore bianconero è appeso ad un filo, nonostante un ricco e lungo contratto con la ‘Vecchia Signora’. E mentre i vertici valutano il da farsi, arriva un doppio attacco davvero importante che inquadra la situazione in casa Juventus.

“Allegri incompatibile”: il tecnico è accerchiato

A prendere la parola ai microfoni di ‘Radio Radio’ è stato Furio Focolari che è partito proprio dal momento che Allegri sta vivendo alla guida della Juventus: “Allegri ci deve mettere del suo, non può stare ad aspettare i giocatori”. Il noto giornalista ha poi rincarato la dose ‘prendendosela’ con due dei più importanti acquisti dell’estate bianconera: “Secondo me, Pogba è stato un acquisto sbagliato a prescindere, è arrivato rotto, si trascinava il problema da prima. Di Maria è un grande giocatore ma viene in Italia a 34 anni, per un anno, sapendo che vuole giocare i Mondiali. Ma non sta dando nulla, altro innesto errato”.

Focolari analizza il problema e cerca una soluzione che, tuttavia, non piacerà all’allenatore livornese: “La Juve i calciatori ce li ha, sta giocando male, perché c’è un ambiente sfiduciato e Allegri mi pare sia quasi incompatibile con la Juve in questo momento. Credo, comunque”, ha poi concluso così il suo intervento, “che sia ancora in grado di riprendersi, ma non con Allegri“.

Situazione dunque da monitorare: dopo la sosta, la Juventus dovrà vedersela all’‘Allianz Stadium’ contro il Bologna.