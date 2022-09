Conte ne approfitta: nuovo assalto al big nerazzurro

Il delicato momento dell’Inter rimette alla finestra Antonio Conte e il Tottenham: il possibile assalto di Paratici. Tutte le cifre e i dettagli

“Li ho tolti perché erano ammoniti, eravamo in difficoltà e perdevamo tutti i duelli. Volevo una scossa. L’Udinese ha meritato la vittoria e ora ci lecchiamo le ferite”.

“Non riusciamo a dare continuità, venivamo da due vittorie ma sono tre trasferte consecutive in cui andiamo in vantaggio e perdiamo 3-1, il responsabile sono io in primis. Dobbiamo fare sicuramente di più e meglio”. Nel post partita di Udinese-Inter, Simone Inzaghi ha spiegato così le sostituzioni di Bastoni e Mkhitaryan dopo solo 30 minuti che stanno facendo ancora discutere in casa nerazzurra. Ha fatto rumore soprattutto la reazione di Alessandro Bastoni, che ha sfogato tutta la propria frustrazione sulla panchina della Dacia Arena. Una reazione troppo plateale che rischia anche di lasciare strascichi.

Calciomercato Inter, Conte in agguato per Bastoni

Il clima teso in casa nerazzurra e la reazione di Bastoni potrebbero presto riaccendere le sirene di mercato e in particolare l’interesse del Tottenham di Antonio Conte. Gli ‘Spurs’, su espressa richiesta dell’ex tecnico dell’Inter, hanno nel mirino anche uno dei pupilli di Conte. La definitiva consacrazione di Bastoni, infatti, è avvenuta proprio nell’anno dello scudetto con l’allenatore pugliese in panchina. Paratici è però avvertito: il club nerazzurro si proverà del centrale solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile da oltre 60 milioni di euro, e il difensore classe 1999 è al momento blindato da un contratto fino al 2024.