Ancelotti lo chiama: Inzaghi non può trattenerlo

Dalla Spagna arrivano voci che preoccupano l’Inter e i suoi tifosi. Inzaghi non dormirà sonni tranquilli

L’Inter sta affrontando un periodo di crisi nera, tanto che Inzaghi è stato messo in discussione sotto tutti i punti di vista.

Anche se la curva e la dirigenza hanno ribadito la loro fiducia al mister piacentino, sicuramente la sequenza negativa di prestazioni non può far piacere. L’Inter per quest’anno si era prefissa l’obiettivo di “scucire” lo scudetto dal petto dei cugini del Milan, però al momento siamo piuttosto lontani. In momenti di crisi solitamente si generano nuove opportunità e dalla Spagna ne sono ben consapevoli, uno su tutti è Carlo Ancelotti, il quale è pronto ad affondare gli artigli nella rosa interista. Il Real Madrid perderà un pezzo da novanta la prossima estate e la lista dei desideri di Ancelotti si allunga.

Ancelotti lo vuole a tutti i costi: Inzaghi non può trattenerlo

Il Real Madrid nell’estate del 2023 rimarrà orfana (probabilmente) di Luka Modric, che non prolungherà il suo contratto in scadenza anche e soprattuto vista ormai l’età di 37 anni, che comincia ad essere un fattore rilevante. I blancos già hanno effettuato sondaggi in passato per Bastoni e Skriniar, giocatori ritenuti fondamentali da Inzaghi e dalla dirigenza nerazzurra. Ancelotti però ha un sogno che ormai è diventato quasi un’ossessione: Nicolò Barella. Il centrocampista di 25 anni sarebbe la pedina perfetta per un Real che sta improntando un progetto preciso, incentrato su leve più o meno giovani da affiancare a figure più esperte. Barella infatti si andrebbe ad aggiungere a giovani quali Fede Valverde, Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni. L’Inter ha dalla sua il potere contrattuale che vede Barella legato a Milano fino al 2025, quindi il Real dovrà sborsare una cifra rilevante se vorrà prelevare il gioiello di Inzaghi e portarlo al Bernabeu. Non sarà facile per Ancelotti vedere il proprio sogno realizzato, ma di vero c’è che Barella è nell’età giusta per fare il salto di qualità e andarsi a giocare le carte su scenari importanti e internazionali. Barella ha un valore che si aggira sugli 80 milioni e in questa stagione ha siglato 2 reti fornendo 2 assist.